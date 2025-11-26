El gobernador Raúl Jalil y el Embajador del Reino Unido visitaron el proyecto Fénix de Río Tinto

martes, 25 de noviembre de 2025

El gobernador Raúl Jalil, junto al embajador del Reino Unido en Argentina, David Seldon Cairns , recorrieron las instalaciones del proyecto Fénix, operado por Rio Tinto, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

La visita contó con la presencia de Ignacio Costa, gerente General de Litio en Argentina, representantes de la Embajada británica y miembros de la comitiva de Rio Tinto. Durante el recorrido, los funcionarios conocieron los avances del proyecto y las tecnologías aplicadas en el proceso productivo.

El proyecto Fénix es la operación de litio más longeva del país, con más de 28 años de experiencia en la extracción directa (DLE). Actualmente produce 27.000 toneladas métricas de carbonato de litio equivalente en sitio. En 2024 se completó la puesta en marcha de la planta de procesamiento Fénix 1A, que avanza hacia su capacidad nominal de 10.000 toneladas por año, mientras que la expansión Fénix 1B continúa con su construcción.

El gobernador Jalil destacó la importancia de estas inversiones para el desarrollo económico y la generación de empleo en Catamarca, subrayando el compromiso de la provincia con la minería responsable y la transición hacia energías limpias.

Con una presencia consolidada en Argentina, Rio Tinto desarrolla operaciones y proyectos estratégicos en Catamarca, Jujuy y Salta que fortalecen la producción de litio y el crecimiento regional. Entre sus activos se encuentran las operaciones Fénix en el Salar del Hombre Muerto, Olaroz en Jujuy y la planta industrial de Güemes en Salta, mientras que los proyectos Rincón (Salta), Sal de Vida (Catamarca) y Cauchari (Jujuy) ampliarán la capacidad productiva, promoviendo la innovación tecnológica en el sector.