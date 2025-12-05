El Gobernador recorrió Recreo y destacó la primera exportación de carbón producido en Catamarca

El gobernador Raúl Jalil visitó la ciudad de Recreo, supervisó obras y acompañó nuevos emprendimientos locales. Destacó la primera exportación de carbón producido en Catamarca por la empresa Peto, que envió 120 toneladas a Estados Unidos.

El gobernador Raúl Jalil visitó la ciudad de Recreo junto al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y parte de su gabinete para supervisar obras, acompañar nuevos emprendimientos locales y respaldar el crecimiento del sector productivo del departamento La Paz.

En una de las actividades, las autoridades, acompañados por el intendente Luis Polti y la dirigente Débora Romero, recorrieron la empresa Peto, dedicada al acopio y fraccionamiento de carbón y leña, además de la producción de leña picada. La firma dio un paso clave en su desarrollo al concretar su primera exportación: seis contenedores con 120 toneladas de carbón vegetal producido en Catamarca, con destino a Estados Unidos.

El propietario del emprendimiento, Leandro Díaz, explicó el proceso productivo, las características del carbón exportado y los avances de la planta. El Gobernador también dialogó con los trabajadores y destacó el impacto laboral que genera la empresa. “Siempre es importante acompañar estos emprendimientos que generan trabajo y desarrollo. No sólo producen para el mercado local, sino que ya están exportando al mundo”, señaló Jalil.

Además, adelantó que la Provincia trabaja en la creación de un clúster de la industria del carbón, siguiendo el modelo de la recientemente aprobada Ley de Clúster Semillero. La iniciativa apunta a impulsar créditos, asistencias e incentivos para fortalecer la actividad, con criterios de control ambiental y promoción de la economía circular.

Una de las metas es aprovechar la poda de olivos, limoneros y nogales para producir briquetas ecológicas, reduciendo el desperdicio de materia prima y sumando valor agregado a la producción local. “Vamos a acompañar estos desarrollos y generar más empleo privado. Esa es la línea de trabajo”, afirmó el mandatario.

Impacto laboral

El emprendimiento emplea actualmente a más de 40 trabajadores directos y entre 70 y 80 indirectos, entre ellos ingenieros agrónomos, mecánicos y personal de campo. Díaz subrayó que la planta opera bajo todas las habilitaciones y permisos correspondientes, tanto ambientales como impositivos y municipales.

También acompañaron durante la recorrida el ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, Eduardo Niederle; los diputados provinciales Juan Carlos Ledesma y Nicolás Zavaleta, además de autoridades provinciales y municipales.