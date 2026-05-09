El Gobierno apuesta a una fuerte baja de la inflación y pone la mira en mayo

El Ejecutivo confía en que el índice de abril será menor al de marzo y busca sostener la desaceleración con tarifas, combustibles y alimentos bajo control.

sábado, 9 de mayo de 2026

El Gobierno nacional espera que la inflación de abril confirme una nueva desaceleración y que el índice quede por debajo del 3%, tras el 3,4% registrado en marzo.

El dato oficial será difundido este jueves por el INDEC y tanto el oficialismo como consultoras privadas proyectan una cifra cercana al 2,6%.

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo aseguran que “lo peor ya pasó” y confían en que la tendencia descendente continúe durante mayo.

Para sostener esa baja, el Gobierno sigue de cerca tres variables clave: tarifas, combustibles y alimentos.

En mayo, se limitaron aumentos en servicios como el agua y se mantuvieron subsidios en luz y gas. Además, las petroleras evitaron fuertes subas en los combustibles durante las últimas semanas, aunque en el sector advierten que los precios siguen atrasados.

Otro de los puntos que el Ejecutivo observa es la estabilidad en el precio de la carne, luego de los aumentos registrados durante el primer trimestre del año.