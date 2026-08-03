El Gobierno autorizó aumentos de hasta el 4% en biocombustibles y suma presión a los precios al surtidor

La Secretaría de Energía fijó nuevos valores para el biodiésel y bioetanol, lo que presionará sobre el costo final de naftas y gasoil

3/8/2026

La Secretaría de Energía aprobó un incremento de hasta el 4% en los precios de los biocombustibles destinados a la mezcla obligatoria por ley con naftas y gasoil. La medida fue oficializada este lunes en el Boletín Oficial mediante las Resoluciones 188 y 189/2026. Este ajuste se da tras la reciente actualización parcial de los impuestos a los combustibles, lo que agrega mayor presión sobre los costos del sector y podría trasladarse a los surtidores en las próximas semanas.

Para el biodiésel destinado a la mezcla con gasoil, el valor mínimo de adquisición subió un 4% y quedó en $2.001.063 por tonelada. Este precio regirá para las operaciones de agosto y hasta la emisión de un nuevo valor. Además, la normativa determinó que el plazo de pago fijado no podrá exceder los 7 días corridos desde la emisión de la factura.

En cuanto al bioetanol, la variante elaborada a partir de caña de azúcar registró una suba del 1,74%, alcanzando los $1.061,878 por litro. En tanto, el derivado del maíz trepó un 1,75%, fijando su nuevo precio en $973,244 por litro. En ambos casos de bioetanol, el plazo límite de pago establecido es de hasta 30 días corridos tras la facturación.

Los valores oficializados representan los costos mínimos obligatorios para las operaciones dentro del mercado interno. Entre los considerandos, la autoridad energética remarcó su facultad para ajustar las tarifas en caso de detectar desfasajes frente a los costos reales de elaboración, o bien para evitar distorsiones en el precio final al consumidor en el contexto actual.