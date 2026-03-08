El Gobierno baja el ritmo en el Congreso y planifica su agenda legislativa para el año

Tras varias semanas de intensa actividad parlamentaria, el oficialismo decidió desacelerar el trabajo en el Congreso y reorganizar sus prioridades. La reforma a la Ley de Glaciares aparece como el próximo objetivo legislativo.

Luego de varias semanas de intensa actividad parlamentaria, el oficialismo decidió reducir el ritmo en el Congreso y reorganizar la estrategia legislativa para el resto del año. Tras dos sesiones en la Cámara de Diputados, cuatro en el Senado y la Asamblea Legislativa de apertura de sesiones ordinarias, el Gobierno optó por una pausa para planificar sus próximos movimientos.

Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Javier Milei enumeró una extensa lista de reformas que el Poder Ejecutivo pretende impulsar en los próximos meses. Sin embargo, por el momento no se registran avances concretos y el principal tema pendiente de las sesiones extraordinarias —la reforma de la Ley de Glaciares— fue postergado para fines de marzo en la Cámara de Diputados, donde se realizará una audiencia pública de carácter federal.

Además, el calendario legislativo se encuentra condicionado por varios feriados entre fines de marzo y comienzos de abril, por lo que la primera posibilidad concreta de retomar sesiones sería en la semana del 6 al 10 de abril.

Si bien Milei planteó en su discurso la intención de presentar hasta diez paquetes de proyectos por mes durante los próximos nueve meses, el ritmo actual de trabajo genera dudas sobre la viabilidad de esa meta. En el ámbito parlamentario interpretan que la catarata de anuncios respondió más a una demostración de fuerza política que a un cronograma legislativo inmediato.

Reorganización tras las sesiones extraordinarias

El oficialismo busca recuperar margen de maniobra luego del intenso período de sesiones extraordinarias, en el que logró avanzar con iniciativas como la reforma laboral, el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

En este nuevo escenario, la estrategia parece orientarse a priorizar proyectos clave y avanzar de manera más selectiva en las negociaciones parlamentarias.

La reforma de la Ley de Glaciares, próximo paso

El siguiente punto en la agenda legislativa será la reforma de la Ley de Glaciares, que ya obtuvo media sanción del Senado hacia el final de las sesiones extraordinarias de febrero.

Aunque se trata de un objetivo importante para el Gobierno —que incluso prevé destacar el tema ante inversores internacionales durante la “Argentina Week” en Nueva York—, por ahora no existe un apuro inmediato para su aprobación definitiva.

En ese sentido, el Ejecutivo busca utilizar el proyecto como una herramienta de negociación con los gobernadores de provincias cordilleranas, quienes impulsan la reforma con el objetivo de facilitar la exploración y explotación de minerales críticos e hidrocarburos en sus territorios.

Debate por el financiamiento universitario

Entre las iniciativas que el Gobierno analiza impulsar también aparece un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario. La propuesta no fue mencionada por el Presidente en su discurso de apertura de sesiones, lo que generó interrogantes sobre su tratamiento.

El objetivo del Ejecutivo sería reemplazar la ley aprobada el año pasado por la oposición, que estableció un esquema de financiamiento y recomposición salarial para el sistema universitario.

Según trascendió, la iniciativa oficial contemplaría aumentos salariales más acotados que los previstos en la normativa vigente, lo que anticipa un nuevo foco de debate político y parlamentario en los próximos meses.