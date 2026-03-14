El Gobierno busca llevar a la Corte el fallo que declaró inconstitucional un artículo de la reforma laboral

La Procuración del Tesoro prepara un recurso extraordinario para que la Corte Suprema revise la sentencia de la Cámara del Trabajo de Córdoba.

viernes, 13 de marzo de 2026

El Gobierno Nacional prepara un recurso extraordinario federal para apelar el fallo que declaró inconstitucional el artículo 55 de la reforma laboral aprobada por el Congreso a fines de febrero. La presentación será impulsada por la Procuración del Tesoro con el objetivo de que el caso llegue a la Corte Suprema y se defina la validez constitucional de uno de los puntos más discutidos de la nueva normativa.

La decisión se tomó luego de que la Sala 1 de la Cámara del Trabajo de Córdoba invalidara ese artículo en una sentencia dictada el 10 de marzo por el juez Ricardo Gileta. El magistrado consideró que el mecanismo de actualización de créditos laborales previsto en la ley genera un trato desigual entre trabajadores según el momento en que iniciaron sus juicios.

En su resolución, el juez sostuvo que esa diferenciación vulnera el principio de igualdad ante la ley, por lo que dispuso dejar sin efecto la aplicación del artículo en el caso concreto y ordenar que la deuda laboral se actualice según lo previsto en la Ley de Contrato de Trabajo.

Desde el Ejecutivo anticipan que la defensa de la reforma laboral no se limitará a este expediente puntual y que preparan una estrategia jurídica para enfrentar otras posibles presentaciones judiciales en todo el país. La apuesta del oficialismo es que finalmente sea la Corte Suprema la que establezca un criterio definitivo sobre la constitucionalidad de la ley.