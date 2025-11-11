El Gobierno evita confrontar con Macri en medio de la negociación por la coparticipación y el Presupuesto

En la previa de la reunión entre Jorge Macri y Luis Caputo, desde la Casa Rosada optan por bajar el tono y no responder a las críticas del jefe de Gobierno porteño.

lunes, 10 de noviembre de 2025

El Gobierno nacional decidió mantener una postura moderada frente a las críticas de Jorge Macri, en medio de la negociación por la coparticipación y el Presupuesto 2026.

El jefe de Gobierno porteño reclamó que el oficialismo incluya en el proyecto presupuestario la deuda que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación de impuestos, y advirtió que la Casa Rosada incumple desde agosto con el acuerdo alcanzado tras el fallo de la Corte Suprema.

El dirigente del PRO se reunirá este martes con el ministro de Economía, Luis Caputo, para tratar el tema. “Mañana se comunicará lo que ocurra una vez finalizado el encuentro”, señalaron desde el Palacio de Hacienda.

Desde Presidencia evitaron entrar en conflicto y adelantaron que el ministro del Interior, Diego Santilli, mantendrá contacto con el mandatario porteño “a su debido tiempo”.

En la Casa Rosada rechazaron también las acusaciones de Macri sobre un supuesto “exitismo” del Gobierno tras las elecciones legislativas. “Tomamos con humildad este triunfo”, respondieron fuentes oficiales, mientras en Balcarce 50 aseguraron que no buscan confrontar con el PRO.

El propio Macri había señalado que veía “mucho exitismo” en el Ejecutivo y que su espacio político pretende “volver a gobernar la Nación” en 2027. Según funcionarios libertarios, sus dichos forman parte de una estrategia de posicionamiento dentro de la oposición dialoguista.

Las tensiones se profundizaron tras la última cena entre Javier Milei y Mauricio Macri en Olivos, encuentro en el que discutieron la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete. Luego, el expresidente publicó un mensaje crítico en redes sociales: “La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Francos, para ser reemplazado por otro sin experiencia (Manuel Adorni), no parece una buena noticia”.

En este contexto, Mauricio Macri convocó para el miércoles una reunión del Consejo Nacional del PRO en la sede partidaria de Balcarce. Participarán los 24 presidentes distritales, legisladores y dirigentes del espacio para debatir el futuro del partido y definir cómo continuará la relación con el oficialismo.