El Gobierno Nacional lanzó un plan para incentivar inversiones productivas

El RIMI apunta a micro, pequeñas y medianas empresas con beneficios fiscales como amortización acelerada y devolución de IVA.

miércoles, 15 de abril de 2026

El Gobierno nacional puso en marcha el Régimen de Incentivos a las Medianas Inversiones (RIMI), una nueva herramienta destinada a fomentar la inversión productiva de micro, pequeñas y medianas empresas.

La iniciativa, sancionada a fines de febrero y reglamentada parcialmente mediante el Decreto 242/2026, busca dinamizar la economía a través de beneficios fiscales como la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución de créditos fiscales de IVA.

El régimen está dirigido a empresas categorizadas como MiPyMEs (tramos 1 y 2) y contempla inversiones productivas que superen ciertos montos mínimos, aunque también incluye excepciones para proyectos vinculados a eficiencia energética o sistemas agrícolas.

Entre los bienes alcanzados se destacan los de capital, tecnología, equipos de riego, mallas antigranizo y activos vinculados a energías renovables, además de obras e instalaciones necesarias para la producción. Quedan excluidas las inversiones financieras, los servicios y los bienes de cambio.

Uno de los principales atractivos del RIMI es la posibilidad de recuperar el IVA de las inversiones y amortizar los bienes en plazos más cortos, lo que mejora la liquidez de las empresas. Sin embargo, los beneficios están sujetos a condiciones, como mantener los bienes en el patrimonio durante al menos dos años.

A pesar del avance normativo, todavía restan definiciones clave para su implementación. Al 15 de abril, la inscripción al régimen no se encuentra habilitada, ya que se espera la reglamentación completa por parte de los organismos correspondientes.

En ese contexto, especialistas advierten sobre la necesidad de simplificar los procesos administrativos y garantizar mayor previsibilidad para que el régimen cumpla con su objetivo de incentivar la inversión y fortalecer la competitividad del sector productivo.