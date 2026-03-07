El Gobierno promulgó la Reforma Laboral: qué dice la nueva ley que ya rige en todo el país

El Poder Ejecutivo promulgó la Ley Nº 27.802 mediante el Decreto. La reforma, aprobada por el Congreso a fines de febrero, incorpora cambios en el sistema de indemnizaciones, salarios, vacaciones y modificaciones en la regulación sindical.

viernes, 6 de marzo de 2026

El Poder Ejecutivo nacional promulgó la Ley de Modernización Laboral, a través del Decreto 137/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

La reforma introduce cambios en el sistema de indemnizaciones, nuevas reglas sobre salarios y vacaciones, y modificaciones en el funcionamiento y la regulación de los sindicatos, entre otros puntos vinculados al régimen laboral.

La normativa, lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello e indica: “En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la Constitución Nacional, promúlgase la Ley N° 27.802 sancionada por el H. Congreso de la Nación en su sesión del día 27 de febrero de 2026.

Entre las disposiciones generales, el artículo 2 de la normativa establece que la vigencia de la ley estará condicionada a que sus disposiciones resulten compatibles con la naturaleza y modalidades de cada actividad y con el régimen jurídico específico que las regule.

Asimismo, la ley determina que no será aplicable a determinados sectores, entre ellos:

Los dependientes de la Administración Pública nacional, provincial, de la Ciudad de Buenos Aires o municipal, salvo que se disponga expresamente su inclusión.

El personal de casas particulares, excepto en aquellas normas que el régimen especial de la Ley 26.844 determine aplicables.

Los trabajadores agrarios, aunque la normativa podrá aplicarse de forma supletoria cuando resulte compatible con el Régimen Nacional de Trabajo Agrario.

Las contrataciones de obra, servicios, agencia, transporte o flete reguladas por el Código Civil y Comercial.

Los trabajadores independientes y sus colaboradores, según lo previsto en la Ley de Bases Nº 27.742.

Los prestadores independientes de plataformas tecnológicas bajo su regulación específica.

El personal embarcado comprendido en el régimen de la Ley de Navegación Nº 20.094.

Las personas privadas de libertad en contexto de encierro.

La denominada Ley de Modernización Laboral fue publicada con 25 capítulos, luego de atravesar diversas revisiones durante su tratamiento legislativo.

En ese proceso se eliminaron los artículos que proponían modificaciones en el régimen de licencias médicas, uno de los puntos que había generado debate durante la discusión parlamentaria.