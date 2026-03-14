El Gobierno propuso un mínimo de $850 mil y los gremios no aceptaron

Los gremios esperan una mejor propuesta salarial, ya que no satisface a las bases.

viernes, 13 de marzo de 2026

En la segunda reunión de conciliación obligatoria docente, los gremios UDA, Suteca y la Intersindical conformada por Ateca, Sidca y Sadop no aceptaron la propuesta del Gobierno de la Provincia, aunque avanzaron en otras cuestiones pedagógicas y estructurales.

En este marco, el Gobierno de la Provincia sostuvo elevar a $850.000 el salario docente mínimo garantizado y aplicar un incremento bimestral al punto índice. Asimismo, ratificaron los descuentos a los docentes que se adhirieron a las medidas de fuerza correspondientes al día 2 de marzo.

La ministra Verónica Soria volvió a presentar a los gremios docente la propuesta que consistente en elevar a $850.000 el salario docente mínimo garantizado por cargo, con tope de dos cargos.

Según explicó, “correspondiente al cargo testigo de un maestro de grado de escuela común, jornada simple de 25 horas semanales y su equivalente en 15 horas en el nivel medio y a 12 horas en el nivel superior”.

De igual manera, sostuvieron aplicar un incremento bimestral al punto índice y la función jerárquica equivalente al IPC bimestral que publica Indec, estimando que el porcentaje de actualización por el primer bimestre que se aplicaría en la liquidación del mes de marzo sería cercano al 6%.

En relación a la solicitud de elevar el básico del cargo testigo de un maestro de grado de escuela común, jornada simple, a $1.300.000, la ministra expuso que “esto implicaría un incremento del 132%, lo cual hoy resulta financiera y presupuestariamente imposible de afrontar” y comparó la propuesta provincial con la de otras provincias que cerraron acuerdos para el primer semestre con porcentajes muy por debajo de lo que ofrece el Gobierno de Catamarca.

En este marco, Suteca ratificó el pedido de $1.300.000 al cargo testigo de maestro de grado y UDA rechazó de plano la propuesta del Gobierno “porque no responde al pedido de las bases” y reiteró el pedido del incremento del 40%.

Por su parte, la Intersindical Docente también rechazó la propuesta del Gobierno e insistió con la propuesta contenida en el pliego reivindicatorio, advirtiendo que “los montos ofrecidos no logran revertir la pérdida del salario real de los docentes” y pidió que el Estado continúe trabajando en la mejora de la propuesta.

“No hubo acuerdo en lo salarial”, expresó la vocera de Sidca, Mariana Ventrice, pero aseguró que “en otros puntos del pliego reinvindicatorio presentado por la Intersindical se avanzó bastante, como en la propuesta de la estabilidad laboral docente. Está prácticamente aceptada por los referentes del Gobierno y se pide sea un simple cambio de situación de revista, sin tanta burocracia como se hizo antes de interino a titular”.

Asimismo, señaló que la comisión de infraestructura avanzó con mejoras y toma información elevada por la Intersindical.

A su vez, anunció: “El lunes asumen los supervisores y el día 20 se llama a segundo concurso para cubrir cargos de supervisión”.

Avances

La Intersindical Docente solicitó el pago del ítem de zona a ciertos establecimientos educativos: la restitución del ítem de ubicación geográfica para docentes y pago del ítem “adicional por zonas desfavorables” para la Escuela de Educación Especial de Santa María.

También, se abordaron situaciones vinculadas al estado de escuelas y propusieron trabajar en forma conjunta con el Ministerio de Educación, a fin de unificar criterios.

En este punto, acordaron una nueva reunión para el próximo jueves 26 de marzo.

Educación anunció que comenzarán a cumplir funciones el lunes próximo los ganadores del concurso de supervisores pedagógicos y la convocatoria para el segundo llamado del concurso será a partir del día 20 de marzo.

De esta manera, los gremios y los representantes del Estado provincial acordaron continuar con la conciliación el próximo 18 a las 12 horas.