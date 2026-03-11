El Gobierno ratificó su intención de “continuar con la baja de las retenciones en la Argentina”

El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, aseguró en Expoagro 2026 que la reducción de impuestos al sector agropecuario seguirá “en la medida que lo permita la situación fiscal”.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, afirmó que el Gobierno nacional buscará continuar con la reducción de las retenciones al sector agropecuario.

Durante la primera jornada de Expoagro 2026, el funcionario señaló que la medida se aplicará “con responsabilidad fiscal”, siempre que la situación económica lo permita.

Iraeta indicó que el Gobierno ya avanzó con reducciones parciales y totales en algunos productos, y remarcó que ese es el camino que pretende seguir la gestión del presidente Javier Milei.

El secretario participó del acto inaugural en el predio de San Nicolás junto a dirigentes políticos y representantes del sector agropecuario, entre ellos el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el ex presidente Mauricio Macri y autoridades de la Mesa de Enlace.