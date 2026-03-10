El Gobierno rechazó el reclamo de los talleres y ratificó la reforma de la VTV

Mediante el Decreto 139/2026, el Gobierno nacional confirmó los cambios en la verificación técnica vehicular. La reforma amplía los plazos de control, habilita nuevos actores para realizar las inspecciones y elimina algunos trámites administrativos.

lunes, 9 de marzo de 2026

El Gobierno nacional rechazó el reclamo presentado por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica (CATRAI) y ratificó la reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV). La decisión se oficializó a través del Decreto 139/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

Las empresas del sector buscaban frenar los cambios establecidos previamente por el Decreto 196/25, al advertir que podían afectar la seguridad vial y la independencia de las inspecciones técnicas.

Sin embargo, el Ejecutivo confirmó los principales ejes de la reforma, que apuntan a simplificar el sistema, reducir costos y ampliar la oferta de lugares donde realizar los controles.

Entre las modificaciones, se estableció que los vehículos 0 km deberán realizar la primera revisión técnica a los cinco años del patentamiento, mientras que los autos de hasta diez años deberán hacerla cada dos años.

Además, se habilitó a concesionarias, importadores y talleres mecánicos a realizar las inspecciones, eliminando la exclusividad de los centros tradicionales y permitiendo la libre negociación de precios entre prestadores y usuarios.

Desde el Gobierno argumentaron que los vehículos modernos cuentan con mayores estándares de seguridad y que la mayoría de los siniestros viales se producen por errores humanos y no por fallas mecánicas.