El incendio en El Rodeo permanece contenido y bajo monitoreo permanente

6/8/2026

Tras intensos trabajos desde horas de la mañana de los distintos organismos del Gobierno provincial y Municipalidad de El Rodeo se logró contener los focos ígneos que azotaron la localidad veraniega.

Las tareas fueron coordinadas permanentemente desde el terreno, con el apoyo de la base operativa de Protección Civil instalada en El Rodeo, desde donde se realizó el monitoreo satelital de la evolución del incendio y se brindó información permanente para la toma de decisiones durante el operativo. Este trabajo se complementó con datos técnicos aportados por el área técnica de Bomberos Voluntarios de San Fernando del Valle de Catamarca “Halcones de Fuego”.

Debido a las condiciones meteorológicas adversas -marcadas por fuertes vientos, ambiente Zonda y baja visibilidad- no fue posible el empleo de medios aéreos, priorizando en todo momento la seguridad de las operaciones.

Al cierre de la jornada, no se observaban puntos de calor, por lo que el incendio se encuentra contenido. Permanecen en el lugar una camioneta y un camión de la Brigada realizando tareas de guardia y monitoreo durante la noche, mientras se continuará evaluando la evolución del área afectada.

Desde la Municipalidad de El Rodeo expresaron “un especial agradecimiento al gobernador Raúl Jalil por disponer rápidamente todos los recursos del Gobierno Provincial y poner a disposición cada una de sus áreas para acompañar a nuestra comunidad”.

Restablecimiento del servicio eléctrico

La empresa Energía Catamarca SAPEM (EC SAPEM) informa a la comunidad que se encuentra avanzando de manera sostenida en la restitución del servicio eléctrico en las localidades de El Rodeo y Las Juntas, el cual se vio interrumpido a raíz de un incendio sobre la Ruta Provincial N°4, a la altura del kilómetro 28. Gracias al arduo trabajo del personal técnico en el lugar, se logró restablecer el servicio bajo el siguiente esquema horario:

– 11:55 horas: se restituye el servicio en la línea troncal hasta la localidad de El Rodeo

– 12:31 horas: se restableció en su totalidad en la localidad de Las Juntas.

– 19:47 horas: se recuperó el servicio para el 100% de los usuarios de la localidad de El Rodeo.

Desde EC SAPEM destacaron que sus cuadrillas continúan trabajando en la zona afectada para devolver la energía al 100% de los usuarios en el menor tiempo posible.

Es menester mencionar que durante el operativo de emergencia para sofocar el incendio intervinieron:

– Brigada de Lucha contra Incendios Forestales

– Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgo

– Bomberos de la Policía

– Bomberos Voluntarios de San Fernando del Valle de Catamarca

– Personal municipal de El Rodeo y Las Juntas

– Vialidad Provincial

– EC SAPEM

– Aguas de Catamarca

– Baqueanos de la zona

– Ministerio de Salud y personal del Hospital “María Agripina Sosa de Castro”

– Gendarmería.