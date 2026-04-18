El juez de Catamarca define el futuro de Tapia y Toviggino en una investigación

El expediente avanza con pedidos de detención, allanamientos y una inhibición de bienes, mientras la Justicia analiza un entramado financiero que salpica a la conducción del fútbol argentino.

sábado, 18 de abril de 2026

El expediente judicial que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) entró en una etapa clave. El juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, quedó en condiciones de definir si hace lugar al pedido de detención de dos de las figuras más influyentes del fútbol nacional.

La solicitud alcanza al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita agravada.

El pedido de detención fue impulsado por el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, quien además solicitó allanamientos, nuevas indagatorias e inhibición general de bienes.

La investigación, abierta en diciembre pasado, fue sumando elementos con el correr de los meses y ahora apunta a una presunta estructura de manejo irregular de fondos vinculados al fútbol argentino.

Empresas, fondos y operaciones bajo la lupa

Según el expediente, parte del foco está puesto en el uso de empresas vinculadas a la dirigencia deportiva para operaciones financieras en el exterior. La hipótesis judicial sostiene que habría movimientos de dinero hacia sociedades en Estados Unidos sin actividad real ni estructura operativa.

El escrito judicial describe un posible esquema destinado a ocultar el origen de los fondos mediante una red de sociedades y contratos vinculados a la AFA, lo que podría implicar un circuito de lavado de activos.

Bienes y patrimonio en investigación

Otro de los puntos centrales del expediente es el análisis patrimonial. En el marco de la causa se detectaron decenas de propiedades vinculadas a sociedades asociadas a los investigados, lo que refuerza la línea de investigación sobre posibles activos no declarados o de origen dudoso.

La Justicia intenta establecer si esos bienes forman parte de una maniobra de ocultamiento o si corresponden a operaciones comerciales legítimas.

El avance del expediente genera tensión dentro del ámbito deportivo. La posibilidad de que se ordenen detenciones o medidas de alto impacto coloca a la conducción del fútbol argentino en una situación de incertidumbre institucional.

Ahora, todas las miradas están puestas en la decisión del juez Díaz Martínez. Su resolución será clave para determinar si la causa avanza hacia una etapa más dura, con medidas restrictivas sobre los imputados, o si continúa con nuevas instancias de recolección de pruebas.