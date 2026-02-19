El Papa León XIV lamenta “las cenizas del derecho internacional” y alerta por un mundo “en llamas”

Durante la misa de Miércoles de Ceniza en Roma, el pontífice expresó su preocupación por el impacto de los conflictos bélicos en el derecho internacional, la justicia y la armonía entre los pueblos.

miércoles, 18 de febrero de 2026

El papa León XIV inauguró este miércoles la temporada de Cuaresma con una fuerte reflexión sobre el estado del mundo y del derecho internacional, en un discurso que resonó más allá de lo estrictamente religioso y se extendió al ámbito moral y geopolítico.

Al presidir la misa de Miércoles de Ceniza —que marca el inicio del periodo de ayuno y reflexión de 40 días en el calendario cristiano— el pontífice advirtió que las cenizas impuestas durante la ceremonia simbolizan “el peso de un mundo que arde en llamas”, devastado por guerras y crisis globales.

En su homilía, el papa subrayó que esas cenizas pueden representar también la destrucción del derecho internacional y de la justicia entre las naciones, así como la degradación de los ecosistemas, la pérdida de pensamiento crítico y la erosión de la sabiduría y armonía entre los pueblos.

El líder de la Iglesia Católica, que se trasladó con una procesión tradicional desde una iglesia romana a la Basílica de Santa Sabina para la misa, volvió así a dar voz a su preocupación por el impacto de los conflictos armados en la humanidad y el orden jurídico mundial.

Los comentarios del papa coincidieron con un momento de tensiones internacionales continuas y reflejan una visión crítica sobre el colapso de normas y estructuras que han regido las relaciones entre estados desde la Segunda Guerra Mundial.

León XIV invitó a los fieles a interpretar las cenizas como una llamada a la conversión personal y colectiva, animando no solo a reconocer el mal del mundo sino también a levantarse y reconstruir, desde una perspectiva de esperanza y responsabilidad ética frente a las injusticias contemporáneas.

El mensaje se enmarca en un enfoque pastoral amplio que combina la reflexión religiosa con una mirada crítica sobre los desafíos que enfrenta la comunidad internacional en materia de paz, justicia y respeto por el derecho internacional.