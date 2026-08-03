El petróleo cae hasta un 7% tras el reinicio de las negociaciones entre EE. UU. e Irán

Los precios internacionales del crudo se desploman por el freno a los ataques en Medio Oriente y el anuncio de nuevos diálogos diplomáticos

3/8/2026

La jornada financiera de este lunes marca un drástico cambio de rumbo en el mercado energético global. Los precios internacionales del petróleo registraron caídas de hasta el 7%, impulsados por la distensión de los conflictos bélicos en Medio Oriente tras confirmarse el inicio de nuevas conversaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán.

El barril de Brent, utilizado como referencia en el mercado europeo, cayó un 7,25% hasta situarse en los 83,57 dólares. Por su parte, el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) retrocedió un 6,02%, cotizando en torno a los 79,57 dólares por barril. Ambos indicadores habían sobrepasado la barrera de los 100 dólares por la paralización previa de los acuerdos de paz, pero retomaron una marcada tendencia bajista tras los anuncios del gobierno estadounidense.

El presidente Donald Trump confirmó que este lunes comienzan formalmente las negociaciones con Teherán, luego de suspender una ofensiva militar que estaba programada contra territorio iraní. Según el mandatario, la operación habría representado «el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial», pero fue desactivada para dar prioridad a la vía diplomática.

La desescalada responde directamente a la mediación de aliados clave de la Casa Blanca en la región. Liderazgos como el del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, junto a gestiones diplomáticas de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, instaron a Washington a frenar las acciones militares ante la existencia de margen para un entendimiento.

Entre los puntos centrales del diálogo, Washington busca reactivar el libre tránsito en el estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio marítimo de hidrocarburos, manteniendo al mismo tiempo la exigencia de frenar el desarrollo del programa nuclear iraní.