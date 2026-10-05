El Ponchito abre sus puertas este martes con una jornada a pura música y danza

Este martes 6 de octubre comienza El Ponchito 2026, la fiesta grande de los chicos, que durante seis jornadas llenará de música, canto, danza y color el Escenario Mayor del Predio Ferial.

5/10/2026

Desde este martes y hasta el domingo 11 de octubre, el escenario de los chicos será protagonista de jornadas a pura música y danza, con presentaciones de diferentes géneros, estilos y propuestas. Las actividades se desarrollarán en dos turnos: de 10 a 13 y de 15 a 21 horas.

La jornada inaugural comenzará con la presentación de la Orquesta Infantil y Juvenil de Choya, seguida por propuestas de danza y música como SuperArte, Árabe Show Dance, Academia a Puro Ritmo, Ritmos Kids Team Dance, Ritmos Kids Urban Team, Jazmín Evangelina, EVEA, Academia con Brío y Estudio de Danzas Fusión, entre otras.

Por la tarde, desde las 15 horas, será el turno de nuevas propuestas que llegarán desde distintos puntos de la provincia, con la participación de las delegaciones de Los Varela y Huillapima, además de academias y grupos como Amanecer Danzando, Takiri Ballet, Rebelión Gaucha, El Malambo, Espíritu Gaucho y Stredancinglove, que cerrará la jornada con sus grupos Jefas del Flow, The Lockers y Pulso.

De esta manera, el Predio Ferial volverá a convertirse en un gran punto de encuentro para las familias, donde los chicos serán los protagonistas y podrán mostrar sobre el escenario el resultado del trabajo realizado durante todo el año en academias, talleres, escuelas y grupos artísticos.

Transmisión

Para quienes no puedan acercarse al Predio Ferial, todas las jornadas de El Ponchito serán transmitidas en vivo a través del canal de YouTube de Catamarca Radio y Televisión YouTube de Catamarca Radio y Televisión y del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, y del Facebook de Fiesta del Poncho Facebook de Fiesta del Poncho, para que el público, familiares y amigos puedan acompañarlas desde cualquier lugar.

Organizado por el Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, El Ponchito se desarrollará con entrada libre y gratuita en el Predio Ferial, en paralelo con la 18° Feria Provincial del Libro.

Programación Ponchito 2026

MARTES 6 DE OCTUBRE

Desde las 10 hs

Orquesta Infantil y Juvenil de Choya

Estudio de Danzas SuperArte

Árabe Show Dance

APR – Academia a Puro Ritmo

Ritmos Kids Team Dance

Ritmos Kids Urban Team

Jazmín Evangelina

Taller de Canto y Técnica Vocal de Niños – EVEA

Academia con Brío

Estudio de Danzas Fusión

Agrupación Virgen del Valle

Ballet Juvenil – Centro Educativo y Terapéutico Amaneceres

Desde las 15 hs

Estudio de Arte Katya Germán – Taller de Piano

Estudio de Arte Katya Germán – Taller de Canto

Academia de Inclusión Folklórica Luis F. Bazán

Academia Amanecer Danzando

Delegación Los Varela

Taller de Danza y Malambo El Ranchito

Takiri Ballet

Ballet Folklórico SOEM – Grupo Juvenil

Ballet Folklórico – Primaria I.S.E.G. Hood

Delegación Huillapima

Academia El Manchao

SG Estudio de Danza

Academia Rebelión Gaucha

Academia de Danzas Jardín de Luz y Fervor

Academia Espíritu Gaucho – Iniciales

Academia Espíritu Gaucho – Juvenil

Academia El Malambo

Estudio de Danzas Stredancinglove – Jefas del Flow

Estudio de Danzas Stredancinglove – The Lockers

Estudio de Danzas Stredancinglove – Pulso

MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE

Desde las 10 hs

Academia de Danza y Malambo La Legión del Matrero

Ballet Huayra Tusuy

Ballet Mishquila Pacha

Ballet Folklórico De Pura Cepa

EVEA – Infantil 2

Mateo El Baterista

Maia Rivera

Cali

Noel Cerrizuela

Estudio de Arte Katya Germán – Taller de Danza

Primaria del Colegio Privado Padre Ramón de la Quintana

Desde las 15 hs

Orquesta Infantil y Juvenil San Jorge

Academia La Magia de Bailar

Delegación Municipal Santa Rosa

Delegación Saujil

Delegación Municipal Pomán

Academia Ricardo Romero

Delegación Municipal Paclín

Taller Tusuy Nuna

F.R.I.D.A. Taller de Folklore – Escuela Municipal N°3

Andrés Solohaga

Reymundo Rivera

Hermanitos Herrera

Marcos Bringas

Coro Municipal de Niños y Niñas SFVC

Academia Yawar Waina – Grupo Infantil y Menor

Sach-a Tusuy – Grupo Infantojuvenil

Delegación Departamental Santa María

Instituto Rubinstein – Pulso

JUEVES 8 DE OCTUBRE

Desde las 10 hs

Taller Municipal de Danzas Clásicas para Infancias – Urbano Girardi

Ballet Raíz Chacarera

Ballet Folklórico Intercultural Aremai

Belgranitos Catamarqueños – Colegio Manuel Belgrano

Ballet Folklórico El Vallisto

Angelito Ruiz

Noah Valentín Velázquez

Escuela de Canto Ikigai

Coro del Colegio del Carmen y San José

Ballet Infantil Los Belgranitos

EVEA – Infantil 1

Taller Municipal Danzar Norteño

Desde las 15 hs

EncontrArte – Taller de Ensamble Musical

Taller de Música – Primaria de la Escuela Ribera del Valle

Taller de Música Mariscal Sucre

Estudio de Arte Katya Germán – Taller de Danza

Taller de Ritmos Urbanos – Escuela N°199 San Jorge

Escuela N°992 Libertador General San Martín

Centro Vecinal 20 de Febrero

La Magia del K-ryV

Alexia Natasha Roldán

Martina Molina

Gaturi Changuito Cantor

Anto Díaz

Estudio de Danzas Stredancinglove – Hace Calor

Estudio de Danzas Stredancinglove – Flow

Diamonds by Ememcis

Furor Urbano

Danzas Urbanas Kids – Estudio de Danza Black Move

Estudio de Danzas Stredancinglove – Origen

Instituto Rubinstein – Pulso

Zafiros Crew

VIERNES 9 DE OCTUBRE

Desde las 10 hs

Ballet Cuesta del Portezuelo

Conjunto de Danzas Folclóricas y Malambo – EVEA

Caporales San Andrés Virgen de Urkupiña

Ballet Juvenil – Centro Educativo N°4 Romis Amado Raiden

Show de Malambo – Escuela Municipal N°2 y N°3

Isabella Salas

Octavio Eschmüller Carrizo

Betiana Pereyra

Atahualpa

Escuela Especial N°10

Ballet Folklórico Santa Marta

Ballet El Colono

Desde las 15 hs

Ballet Municipal El Salado

Ballet Juntos

Ballet Estable – El Salado

Escuela N°378 Catalina Casilda Salguero

Katia Santillán y Thiago Gómez

Escuela de Folklore Añoranza

Luciano Valentín Vélez

Melody Gutiérrez

Julia del Valle Britos

Taller de Música de Monte Redondo

Delegación Londres

Las Panaderas – Grupo de Danza Flamenca

Escuela N°409 Gustavo Martínez Zuviría – La Aguada

Escuela de Arte Juan Chelemín

Comunidad Indígena Kolla Atacameña de Antofalla

Lourdes Bogolla

Frenesí

Isabel Frini

Orquesta Municipal Infanto Juvenil Ecos del Quimivil

Delegación Tapso

Delegación Departamental Fray Mamerto Esquiú

SÁBADO 10 DE OCTUBRE

Desde las 10 hs

Academia de Danzas Alma de Horizonte

Ballet El Potro del Tiempo

Academia Reflejos de Tradición

Academia Atahualpa Yupanqui

Academia El Bagual

Academia de Danzas Maryam – Grupo Infantil y Juvenil

Delegación Municipal El Alto

Agrupación de Danza Aires Nuevos de Chumbicha

Las Primas

Zoé Vergara y Las Voces del Chamamé

En Clave – Colegio Privado Rodolfo Senet

Huellitas de mi Tierra

Desde las 15 hs

Hermanitos Rivera Villa

Jeremías Araya

Ignacio Aguirre

Almaa Rock

Delegación Mutquín

Ballet Folklórico Municipal Danzas de mi Tierra

Escuela de Folklore Puerto Viejo

Semillas de mi Pueblo – Grupo Infantil y Juvenil

Raymi Caporal

Escuela N°474 – Comunidad Indígena El Tolar

Delegación Municipal Belén

Delegación Municipal Andalgalá

Delegación Regional Antofagasta de la Sierra

Academia de Danzas Nativas y Tradicionales Renacer

Agrupación Folclórica El Malambo

Barrocos

50xCiento

Leandro Moreyra y su Violín

Antonella Solohaga La Catamarqueñita

Ballet Folklórico El Reencuentro – Sede Fiambalá

Estudio de Danzas Magaly

El Arribeño Ballet

EVEA – Grupo Infantojuvenil

DOMINGO 11 DE OCTUBRE

Desde las 10 hs

Taller Folklórico Las Américas

EVEA – Grupo de Folklore Adolescentes

Taller de Folklore – Inicial ESAE N°3 y Anexo Centro Vecinal D.F. Sarmiento

Agustina Carrizo

Francina Bizzotto

Abril Monjes Robles

Clara Flores Romero

Primera Escuela de Folklore Prof. Piriqui Pérez

Academia de Danzas Folklóricas Semblanzas – Grupo Infantil

Ballet Aires de mi Tierra

Jeremías Carrizo

Benavidez Herrera María Victoria

Desde las 15 hs

Delegación Aconquija

Ballet Municipal Virgen de la Merced – Las Esquinas

Academia de Danzas Folclóricas, Malambo y Bombo Danzy Sumaj

Delegación Icaño

Ballet Orgullo Lapaceño

Ballet El Montaraz – Danza

Ballet El Montaraz – Percusión

Ballet Dueños del Tiempo

Delegación Fiambalá

Ballet Pasión y Cultura de mi Pueblo – Los Morteritos

Academia Municipal Amanecer Criollo – Manantiales

Escuela Municipal de Danza de San Fernando – Belén

Ballet Danzar Joven

Academia Municipal Raíces de mi Pueblo – Los Molles

Raíces de mi Pueblo

Delegación Villa Vil

Nahiara Brizuela

Lisandro & Alina

Alexander Gutiérrez

Victoria y su Acordeón

Benjamín Córdoba El Cantor del Pueblo

Compañía Escénica Municipal – Grupo Infanto Juvenil