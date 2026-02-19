General

El SMN renovó la alerta amarilla por tormentas fuertes para todo el oeste provincial

Feb 18, 2026

Rige una nueva alerta amarilla del SMN para el interior provincial por tormentas fuertes, con posible caída de granizo y ráfagas de hasta 80 km/h.

miércoles, 18 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta amarilla por tormentas fuertes para todo el oeste provincial y zona cordillerana. Las mismas condiciones meteorológicas adversas rigen para oeste de Jujuy, centro de La Rioja, norte de San Luis, sur de Córdoba y Santa Fe. 

Según la última actualización, el aviso rige para la tarde y noche de este miércoles y la noche del jueves en Tinogasta, Antofagasta de la Sierra, Belén, Andalgalá, Santa María y Pomán.

Se esperan tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas, con posible caída de granizo, intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas de hasta 80 km/h. Además, se prevén precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 mm, que podrían superarse de manera puntual.

En la zona de la puna, en los niveles más altos de la cordillera, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo.

Las alertas amarillas funcionan como «medidas preventivas». Advierten sobre posibles fenómenos adversos: pueden no registrarse, pero tampoco se descartan.

