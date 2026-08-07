El viento Zonda vuelve a ser protagonista en Catamarca: ¿hasta cuándo seguirá la alerta?

La advertencia meteorológica se mantendrá hasta el sábado y contempla ráfagas fuertes, baja humedad relativa y posibles episodios de viento blanco o ventisca en áreas de montaña

7/8/2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por viento Zonda para el oeste de la provincia de Catamarca hasta el sábado.

El aviso alcanza a los departamentos Andalgalá, Belén, Santa María, Pomán, Tinogasta y Antofagasta de la Sierra, donde se prevén vientos de variada intensidad, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Según el organismo nacional, el fenómeno puede generar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa, por lo que se recomienda extremar las precauciones.

En la zona cordillerana, las condiciones serán más intensas. Se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h, especialmente en los sectores de mayor altura. Además, el evento podría estar acompañado por disminución de la visibilidad debido a viento blanco y/o ventisca.