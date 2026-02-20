Elevan a juicio a dos médicos por presunta mala praxis

viernes, 20 de febrero de 2026

El fiscal de Instrucción N°8 del distrito norte, Juan Manuel Sánchez Ruiz, dio por concluida la Investigación Penal Preparatoria y dispuso la elevación a juicio de los médicos Carlos Barrionuevo y Julio Leiva, imputados por el delito de “lesiones gravísimas culposas en calidad de coautores”, en una causa vinculada a una presunta mala praxis durante una intervención quirúrgica practicada a un niño.

El representante del Ministerio Público Fiscal consideró acreditada, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa procesal, la existencia del hecho y la participación penalmente responsable de los imputados. La investigación se inició en agosto de 2021 a partir de la denuncia de la madre del niño.

Durante la etapa instructoria se incorporaron testimonios, documentación clínica y pericias médicas. A raíz de un planteo defensivo, la Cámara de Apelaciones declaró la nulidad de una pericia y del decreto de determinación del hecho, por lo que se ordenó la realización de un nuevo informe pericial sobre la historia clínica original, con debida notificación a las partes.

El Cuerpo Interdisciplinario Forense ratificó las conclusiones técnicas oportunamente emitidas. Concluidas las medidas pendientes y rechazadas las oposiciones defensivas en las instancias correspondientes, el fiscal dio por cerrada la investigación y resolvió elevar la causa a juicio.

El hecho

Según la acusación fiscal, el 2 de marzo de 2021 los imputados integraban el equipo médico que intervino quirúrgicamente al niño en el Hospital de Niños Eva Perón de la Capital, donde se encontraba internado con un cuadro de inestabilidad hemodinámica, insuficiencia renal y obstrucción de catéter, en el contexto de un síndrome urémico hemolítico.

De acuerdo con la imputación, durante la intervención los profesionales habrían omitido adoptar medidas preventivas ante el riesgo de broncoaspiración, lo que derivó en un episodio de aspiración pulmonar y en la imposibilidad de reintubar al paciente durante minutos críticos.

Como consecuencia, el niño sufrió una hipoxia cerebral que le provocó un daño neurológico permanente, diagnosticado como encefalopatía hipóxica isquémica irreversible.

La elevación a juicio fue notificada a las partes, quienes cuentan con la instancia procesal correspondiente para formular oposición.