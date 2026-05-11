Elevaron a juicio la causa contra el subcomisario imputado por robo agravado

sábado, 9 de mayo de 2026

El fiscal de Instrucción N°5 del distrito norte, Hugo Costilla, finalizó la investigación y elevó a juicio la causa contra Héctor Luis Simón Ibáñez, imputado por el delito de “robo agravado por el uso de arma y agravado por ser miembro de una fuerza de seguridad, en calidad de autor”.

La Investigación Penal Preparatoria se inició a partir de actuaciones de oficio realizadas por personal de la Comisaría Seccional Séptima, tras un hecho ocurrido en un local comercial del norte de la ciudad capital. Durante la instrucción se incorporaron distintas medidas probatorias, entre ellas, inspecciones oculares, denuncias, declaraciones testimoniales, allanamientos, reconocimientos en rueda de personas, análisis de cámaras de seguridad, informes técnicos de informática forense, registros de geolocalización de móviles policiales e informes vinculados a líneas telefónicas y movimientos bancarios.

Según la hipótesis sostenida por Fiscalía, el hecho ocurrió el 26 de enero de 2026, minutos antes de las 12.40, en el local “Todo Suelto Rapipago”, ubicado en avenida Choya y calle Alpasumaj, barrio Municipal Grupo N°1. En esas circunstancias, Ibáñez —quien al momento del hecho revestía la jerarquía de subcomisario de la Policía de la Provincia— habría ingresado armado con una pistola, utilizando además un handy, gorra, barbijo y guantes de látex negros.

De acuerdo con la acusación, el imputado habría apuntado con el arma al comerciante Gustavo Fabián Pereyra y le habría exigido la entrega del dinero existente en la caja registradora. Bajo amenazas, la víctima entregó aproximadamente un millón de pesos en efectivo. Posteriormente, y tras un forcejeo en el sector enrejado de atención, Pereyra logró alejarse hacia el interior del local, situación que fue aprovechada por el acusado para retirarse del lugar a bordo de un automóvil Volkswagen Suran blanco, llevándose el dinero.

El imputado fue indagado durante la etapa de instrucción y se abstuvo de declarar, asistido por un abogado particular.

Finalmente, y considerando reunidos los elementos de probabilidad requeridos en esta etapa procesal, el fiscal dispuso la elevación a juicio de la causa y notificó a las partes interviniente.