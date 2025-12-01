Empresas argentinas acuerdan con Alemania la exportación de GNL por ocho años

El consorcio Southern Energy firmó un contrato con la estatal alemana SEFE para vender 2 millones de toneladas anuales de GNL desde 2027, en un acuerdo que podría generar US$ 7.000 millones.

El acuerdo fue sellado entre Southern Energy integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG— y la empresa estatal alemana Securing Energy for Europe (SEFE). El convenio establece la venta de 2 millones de toneladas anuales de GNL a partir de fines de 2027, cuando comience a operar el buque licuefactor Hilli Episeyo, que estará amarrado en el Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro.

La firma del contrato estuvo encabezada por Rodolfo Freyre, CEO de Southern Energy, y Frédéric Barnaud, CEO de SEFE. Según estimaciones del sector, las exportaciones podrían generar ingresos por alrededor de US$ 7.000 millones durante toda la vigencia del acuerdo. El consorcio argentino fue conformado específicamente para avanzar en la industrialización y exportación del gas de Vaca Muerta.

“El acuerdo firmado con SEFE constituirá la primera venta a gran escala de LNG desde Argentina y representa un hito para el desarrollo futuro de las reservas de gas natural de Vaca Muerta. Estamos orgullosos de dar este primer paso en el mercado mundial de GNL con un jugador de reconocimiento internacional como SEFE”, afirmó Freyre.

Barnaud, por su parte, destacó el valor estratégico del convenio: “El primer acuerdo de GNL de SEFE con un proveedor sudamericano no sólo contribuye a la diversificación geográfica de nuestra cartera, sino que también fortalece la seguridad energética de Europa”.

Asimismo, subrayó que el proyecto permite profundizar el vínculo bilateral: “Nos complace acompañar a Argentina en su camino para convertirse en un exportador mundial de GNL. Esto también le brinda a SEFE una valiosa oportunidad para continuar su colaboración con el equipo del Hilli Episeyo mientras se traslada de Camerún hacia Argentina”.

Del acto de firma participaron también Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy; Santiago Martínez Tanoira, vicepresidente Ejecutivo de Gas y Energía de YPF; Horacio Turri, vicepresidente Ejecutivo de Exploración y Producción de Pampa Energía; Martín Rueda, director General de Harbour Energy en Argentina; y Federico Petersen, Chief Commercial Officer de Golar LNG.