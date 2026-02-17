En ocho años Catamarca no registró casos de homicidios dolosos cometidos por menores

Los datos publicados por la Dirección Nacional de Estadística Criminal dan cuenta de que Catamarca, Corrientes, La Pampa, La Rioja y Tierra del Fuego no registran homicidios cometidos por menores de 14 años en casi un década.

lunes, 16 de febrero de 2026

Según los últimos datos publicados por la Dirección Nacional de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, entre 2017 y 2024 (último año disponible), y relevado por Infobae, hay cinco provincias que no registraron casos de homicidios dolosos cometidos por menores de 14 años en ese lapso: Catamarca, Corrientes, La Pampa, La Rioja y Tierra del Fuego.

El dato surge tras la media sanción de Diputados a la reforma del Régimen Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años.

De acuerdo con el informe, entre 2017 y 2024 hubo 55.925 menores de 15 años involucrados en delitos contra la propiedad y otros 72.439 de entre 16 y 17 años implicados en este tipo de delitos que incluyen robos, hurtos y extorsiones.

A su vez, esa cartera del Ejecutivo nacional contabilizó en ese mismo período 118 menores de 14 años inculpados por homicidios dolosos, o sea, causados intencionalmente, con conocimiento y voluntad de matar o causar daño grave. Se diferencian del homicidio culposo, que ocurre por negligencia.

De este número de adolescentes responsables de asesinatos, 107 eran varones y 10 mujeres (un caso figura sin especificación de género).

En la gran mayoría de los casos, para los menores de 14 años, los crímenes fueron cometidos con un arma blanca (40%) o con un arma de fuego (39%).

En el resto, los homicidios fueron perpetrados por otros métodos, tales como golpes o ahorcamiento. En cuanto a la franja de jóvenes de 15 a 19 años, hubo otros 2110 jóvenes acusados de matar a otra persona en el mismo período de 8 años.

Ahora bien, en la distribución geográfica de los homicidios cometidos por menores de 14 años, lidera la provincia de Buenos Aires -la de mayor densidad poblacional- con 41 víctimas a manos de adolescentes en esa franja etaria, entre 2017 y 2024.

En el ranking le sigue Chaco, con 14 casos en ese período. En este marco y, como se indicó, durante esos 8 años no se registraron homicidios dolosos cometidos por menores en Catamarca, Corrientes, La Pampa, La Rioja y Tierra del Fuego.

Por otra parte, los datos de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sugieren que el homicidio doloso es estadísticamente nulo en Catamarca.

Este informe presenta cifras del año 2024 respecto a la intervención del sistema de justicia penal juvenil en Catamarca, con base en datos proporcionados por el Poder Judicial y la Fiscalía General de la provincia.

El estudio indica que durante el 2024 se registraron 253 causas penales con niños, niñas y adolescentes imputados formalmente.

En este sentido, los delitos que motivaron la intervención judicial fueron mayormente contra la propiedad (27,5%), seguido por delitos contra la integridad sexual (25,3%), en investigación (19,6%) y contra las personas (18,9%).

En ese marco, se registraron únicamente 3 casos de menores con medidas de privación de la libertad o alojamiento en instituciones, que incluso se adoptaron durante la etapa de investigación y se cumplieron en un centro de detención judicial.