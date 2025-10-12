Era buscado por varios robos y lo detuvieron en la vía pública

domingo, 12 de octubre de 2025

Un joven de 23 años, de apellido Vélez, fue aprehendido en la tarde de ayer por personal de la Comisaría Novena en la zona sur de la Capital. El sujeto no solo fue sorprendido con elementos de dudosa procedencia, sino que también se constató que tenía un requerimiento judicial de larga data por delitos graves contra la propiedad.

Según informaron fuentes policiales, la detención se produjo alrededor de las 15.20 en la esquina de la calle Ramón Ayala y avenida Bonifacio Cobacho, durante recorridos preventivos de los uniformados. Allí, la policía sorprendió a Vélez llevando consigo una bicicleta, varias prendas de vestir y dos baldes de construcción, de los cuales no pudo acreditar su legítima propiedad ni procedencia. Todos los elementos quedaron en calidad de secuestro.

Al consultar el sistema informático policial, los efectivos confirmaron que el joven Vélez estaba siendo requerido por la Justicia. La Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación había emitido la orden por los supuestos delitos de robo agravado por escalamiento en grado de tentativa y hurto agravado por escalamiento en concurso real y en calidad de autor.

Finalmente, el escurridizo ladrón fue trasladado y alojado en la seccional, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción del distrito sur, que deberá notificar a la Cámara Penal sobre el arresto.