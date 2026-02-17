Estaba en la Judicial por denunciar una agresión y la atacaron nuevamente

Una mujer fue atacada en plena instalación judicial. El saldo, un adolescente demorado y dos aprehendidos.

lunes, 16 de febrero de 2026

Un insólito y violento episodio se vivió en la mañana de ayer en el interior de una dependencia judicial del departamento Valle Viejo, terminando con tres personas aprehendidas, entre ellas, un menor de edad.

Según manifestaron fuentes policiales, el hecho ocurrió a las 6.30 en las instalaciones de la Unidad Judicial N° 10, ubicada en la localidad de Villa Dolores.

Hasta allí había llegado una joven mujer de 25 años con la intención de radicar una denuncia penal por un supuesto hecho de agresión previo.

Mientras la víctima aguardaba en la sala de espera para ser atendida por los sumariantes, la situación se tornó violenta: los propios acusados se presentaron en el edificio judicial.

Lejos de amedrentarse por la presencia de la autoridad, los sujetos causaron un desorden generalizado y se tornaron agresivos con la joven allí mismo, intentando impedir el trámite y amedrentarla nuevamente.

Ante el flagrante atropello, personal de la Seccional de Villa Dolores que custodia el lugar intervino de inmediato.

Los efectivos procedieron a la demora de un adolescente de 16 años y a la aprehensión de dos adultos: un joven de 20 años y una mujer de 30 años, ambos de apellido García.

Finalmente, las tres personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil, desde donde se impartieron las medidas a adoptar por el desorden y las nuevas agresiones en sede judicial.