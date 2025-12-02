Estado de rutas nacionales en Catamarca

Te contamos sobre el estado y la transitabilidad de las rutas nacionales en los distintos tramos de la red vial provincial.

martes, 2 de diciembre de 2025

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), informó sobre el estado de transitabilidad de las rutas nacionales bajo la jurisdicción del 11º Distrito de Catamarca.

Ruta Nacional Nº 38

Entre el limite con La Rioja y el límite con Tucumán, transitable.

Ruta Nacional Nº 40

Transitable entre Cerro Negro y el límite con Tucumán.

Por crecida de ríos y material de arrastre en calzada, precaución en el cruce de badenes entre Pie de Médano y San José.

Ruta Nacional Nº 60

Entre el límite con Córdoba y el límite con Chile, transitable.

En la Quebrada de La Cébila se debe utilizar desvío a la altura del kilómetro 1.134, por obra en calzada.

Disminuir la velocidad y respetar las señales preventivas.

El Paso de San Francisco estará hoy HABILITADO entre las 09:00 y 19:00 horas. Se permitirá el paso del último vehículo por el puesto de control migratorio del país de origen hasta las 17:30

Ruta Nacional N° 64

Transitable entre Lavalle (Límite con Santiago del Estero) y Huacra (Límite con Tucumán)

Ruta Nacional Nº 157

Transitable desde Las Salinas hasta Frías (Santiago del Estero).

Ruta Nacional Nº 79

Transitable entre Casa de Piedra y Chamical, La Rioja.