Expulsarán a los estudiantes que participaron de una “guerra” de bengalas en una escuela de Catamarca

El Ministerio de Educación provincial confirmó que los alumnos responsables serán separados definitivamente del establecimiento tras un incidente ocurrido en la Escuela Gobernador José Cubas que se viralizó en redes sociales.

lunes, 16 de marzo de 2026

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Catamarca informó que fueron identificados los estudiantes involucrados en un incidente ocurrido dentro de la escuela Jose Cubas y que, tras una revisión administrativa y pedagógica, se resolvió aplicar sanciones disciplinarias de máxima gravedad.

Según indicaron las autoridades educativas, los alumnos responsables serán separados definitivamente del establecimiento y se procederá a su expulsión, en cumplimiento de las normativas vigentes que regulan la convivencia escolar y el régimen disciplinario institucional.

El hecho que motivó la investigación se conoció luego de la difusión de un video en redes sociales en el que se observa a un grupo de estudiantes encendiendo y arrojando elementos pirotécnicos dentro de un aula de la Escuela Gobernador José Cubas.

En las imágenes, registradas por los propios presentes, se puede ver el uso de bengalas de estruendo y luces —habitualmente destinadas a celebraciones al aire libre— dentro de un salón cerrado del establecimiento.

La circulación del material generó una fuerte preocupación entre docentes, familias y usuarios en redes sociales, quienes advirtieron sobre los riesgos que implica el uso de pirotecnia en espacios cerrados. Entre los peligros señalados se encuentran posibles incendios, quemaduras graves o accidentes por inhalación de humo en ambientes con alta concentración de estudiantes.

Desde el Ministerio de Educación provincial señalaron que este tipo de conductas no serán toleradas, ya que atentan contra el patrimonio educativo y el esfuerzo colectivo destinado a mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

En ese sentido, destacaron que el edificio donde ocurrió el incidente había sido refaccionado en su totalidad durante el año pasado, en el marco de las políticas de inversión en infraestructura escolar impulsadas por el Gobierno de la provincia.

La cartera educativa reafirmó además su compromiso con el respeto, la convivencia pacífica y la seguridad dentro de los espacios educativos, y subrayó que las instituciones escolares deben ser ámbitos de formación, diálogo y desarrollo integral.

Asimismo, indicaron que se continuará trabajando junto a directivos, docentes y equipos técnicos para fortalecer las acciones de prevención, acompañamiento y promoción de una convivencia escolar basada en el respeto y los valores democráticos.

El objetivo, señalaron desde el organismo, es preservar un entorno educativo seguro y adecuado para todos los estudiantes de la provincia y evitar que situaciones como la ocurrida vuelvan a repetirse.