Falleció otro motociclista en violento choque

Un joven de 27 años se convirtió en una nueva víctima fatal que engrosar la lista de los siniestros viales en la provincia.

martes, 17 de febrero de 2026

Un joven de 27 años perdió la vida cuando era trasladado al hospital, el domingo a la noche, tras protagonizar la motocicleta que conducía un tremendo choque en la zona sur de la Capital.

Fuentes policiales informaron que pasadas las 22:00 horas un llamado telefónico alertó al 911 de una colisión en avenida Los Minerales, entre Avenida Bicentenario y calle Ángel Segura. Al llegar, los efectivos de la comisaria novena encontraron un automóvil Ford Fiesta, dominio AFD-211, de color gris detenido sobre la calzada y a su lado, al conductor quien se identificó como Marcos Antonio Brizuela Sahonero (18) y unos metros más adelante asentada sobre uno de sus laterales una motocicleta Honda Wave blanca 110 cc., dominio A239AUA y en las proximidades a un joven inconsciente quien por la documentación que llevaba consigo fue identificado como David Ivo Yoel Toledo (27).

Rápidamente, llego al lugar también una ambulancia del sane quien asistió a Toledo, pero lamentablemente por las graves lesiones que sufrió perdió la vida mientras era derivado al Hospital San Juan Bautista.

Finalmente, en el lugar del siniestro fatal trabajaron los efectivos de la Comisaría Novena, Peritos de la Dirección General de Criminalística y Sumariantes de la Unidad Judicial N° 9, quienes labraron las actuaciones correspondientes, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.

Por otra parte, en los primeros minutos de la madrugada de ayer un motociclista fue trasladado al hospital tras sufrir un derrape.

El siniestro vial ocurrió sobre la venida 2 entre calles 13 y 15 en el complejo habitacional Valle Chico, cuando por razones que se tratan de establecer, Javier Agustín Aramburu, de 29 años perdió el control de la moto Honda Wave en la que se trasladaba solo y derrapar. Producto de la caída, el motociclista resulto con lesiones varias que derivaron en su traslado al hospital de urgencias.