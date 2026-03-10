Falleció una joven tras luchar cuatro días luego de sufrir un grave siniestro vial

Sayra Abigaíl Marcial (25) perdió la vida como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

lunes, 9 de marzo de 2026

La comunidad del departamento Belén está conmocionada tras confirmarse en la jornada de ayer el deceso de Sayra Abigaíl Marcial. La joven motociclista no logró sobreponerse a las gravísimas heridas que sufrió al chocar contra una camioneta la semana pasada.

La tragedia vial cobró una nueva y joven vida en el interior provincial. Ayer las fuentes policiales confirmaron el lamentable fallecimiento de Sayra, una joven de tan solo 25 años, quien se encontraba internada en estado crítico tras protagonizar un grave siniestro vial en la localidad de Londres (departamento Belén).

El fatal hecho de tránsito que le costó la vida ocurrió el pasado miércoles 4 de marzo. Según la información recabada, el siniestro tuvo lugar en la intersección de las calles Nieva y Castilla.

En aquella fatídica jornada, Sayra circulaba al mando de una motocicleta Gilera Smash. Por causas que aún son materia de investigación judicial y pericial, el rodado menor fue violentamente colisionado por una camioneta Jeep Compass.

El vehículo de mayor porte era conducido por un hombre identificado como José Rafael Garribia, quien viajaba en compañía de una mujer identificada como Estela Aldet (64).

Producto del tremendo impacto, la joven motociclista sufrió gravísimas lesiones que requirieron su traslado de urgencia y posterior internación en terapia intensiva. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos médicos de los últimos días, su cuerpo no resistió.

Conocida la tristísima noticia del deceso de Sayra, las redes sociales mostraron rápidamente de mensajes de dolor, acompañamiento a su familia y consternación ante la irreparable pérdida de una vecina tan joven.

Debido a la gravedad del hecho y la conmoción social generado por el lamentabl hecho de tránsito, el pasado viernes, ante el crítico estado de salud de la joven, las autoridades municipales decidieron suspender formalmente la apertura de las Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante y el tradicional discurso anual del intendente municipal, en señal de respeto y acompañamiento a la familia Marcial.