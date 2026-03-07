Ferreyra destacó el interés internacional por Catamarca tras la feria minera de Toronto

El senador Guillermo Ferreyra integró la delegación que representó a la provincia en Canadá. Señaló que la minería catamarqueña despertó interés de inversores y defendió el modelo de desarrollo del sector.

El senador provincial Guillermo Ferreyra formó parte de la comitiva catamarqueña que participó en Toronto, Canadá, de uno de los encuentros más importantes de la industria minera a nivel mundial. La delegación también estuvo integrada por el vicegobernador Rubén Dusso y la ministra de Minería Teresita Regalado, entre otros funcionarios.

Durante una entrevista en La Mañana de El Esquiú, programa emitido por Radio El Esquiú 95.3, el legislador describió el alcance del evento y remarcó la importancia de que la provincia mantenga presencia en ese ámbito internacional.

“Realmente fue una experiencia muy positiva haber logrado que Catamarca tenga continuidad en la feria mundial más importante de la minería”, expresó.

El senador indicó que el encuentro reunió a más de mil expositores del sector público y privado y delegaciones de 126 países, donde se discuten inversiones, financiamiento y proyectos vinculados con la actividad minera.

Ferreyra señaló que en ese contexto Catamarca presentó su potencial productivo, con especial foco en litio, cobre y oro, además de proyectos vinculados a energía geotérmica en la cordillera.

“Un interés realmente, que en mi caso me sorprendió, de saber de Catamarca, de conocer, de ver los avances”, sostuvo.

El legislador explicó que la participación de representantes del Poder Legislativo también tiene como objetivo acompañar las decisiones que luego deben traducirse en leyes. “Después la mayoría de las normas deben ser aprobadas por los poderes legislativos”, afirmó.

Ferreyra también se refirió al impacto que la minería tiene en la economía provincial. Reconoció que proyectos anteriores no cumplieron completamente con las expectativas sociales, pero aseguró que el escenario actual presenta cambios vinculados al crecimiento del sector.

“Minera de la Alumbrera no cumplió con las expectativas de que fuera la gran minería de lo que todos esperaban”, dijo.

Según indicó, en los últimos años aumentó la participación laboral en zonas cercanas a los proyectos mineros y se registran obras de infraestructura impulsadas por el desarrollo del sector.

“Se ven reflejadas no solamente en la generación de los puestos de trabajo, sino también en las obras de infraestructura que el gobierno va llevando adelante”, sostuvo.

Durante la entrevista, Ferreyra también mencionó el interés internacional por cambios normativos vinculados con la actividad minera en Argentina. En ese sentido, afirmó que la discusión sobre la Ley de Glaciares y la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) generan expectativas entre las empresas del sector.

“Ha tenido una repercusión muy importante la aprobación en la Cámara de Senadores de la Nación”, señaló al referirse al debate legislativo.

El senador consideró que el desarrollo minero debe analizarse en plazos prolongados. Explicó que los proyectos atraviesan etapas de exploración que pueden durar varios años antes de comenzar la explotación.

“La minería es todo a largo plazo, nada a corto plazo”, afirmó.

También mencionó la volatilidad del mercado internacional del litio como uno de los factores que inciden en el ritmo de las inversiones. Según detalló, el precio del mineral volvió a subir en los últimos meses luego de una caída registrada el año pasado.

“El litio fue de nuevo a casi 20 mil dólares la tonelada, cuando el año pasado había bajado a menos de 10 mil”, indicó.

Para Ferreyra, la presencia de Catamarca en estos encuentros permite posicionar a la provincia ante inversores internacionales y sostener un proceso de crecimiento de la actividad minera que, según planteó, busca generar empleo y obras en los departamentos vinculados con los proyectos.

“Transmitir que Catamarca como gobierno tiene un horizonte trazado y se está cumpliendo que cada año crezca más el sector minero”, concluyó.