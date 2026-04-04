Fiambalá: Municipio aclaró sobre la participación de una funcionaria en operativo de Gendarmería Nacional

sábado, 4 de abril de 2026

La participación de una funcionaria de la Municipalidad de Fiambalá (Tinogasta) en un procedimiento antidroga llevado a cabo por Gendarmería Nacional Argentina, motivó que desde el Ejecutivo Municipal que conduce el intendente Raúl Úsqueda se emitiera un comunicado aclarando la situación.

En un comunicado difundido en la página de Facebook de la comuna, se indica que en relación a un operativo en el cual se mencionó la supuesta participación de una funcionaria del Ejecutivo Municipal vinculada a la incautación de sustancias narcóticas, se aclaró que: “La funcionaria mencionada participó exclusivamente en carácter de testigo, conforme lo establecen los procedimientos legales vigentes”.

Seguidamente, de manera tajante señalan que la funcionaria en cuestión: “No se encuentra imputada, ni ha sido señalada como responsable de la tenencia de sustancia alguna, habiendo actuado en todo momento en cumplimiento del mandato legal y colaborando con las autoridades intervinientes”.

Tras plantear el: “Más enérgico repudio a las versiones malintencionadas que han circulado públicamente”, precisan que dichas versiones: “No solo carecen de sustento, sino que además generan confusión y preocupación innecesaria en la comunidad”. Luego de mencionar un medio de comunicación que difundió lo sucedido, desde la comuna adelantaron que: “En virtud de la gravedad de lo sucedido, se promoverán las acciones legales correspondientes a fin de determinar responsabilidades por la difusión de información falsa o agraviante”.

En otro párrafo convocan a la sociedad a informarse a través de canales oficiales y fuentes confiables, además de reafirmar el compromiso de esta gestión con la transparencia, la verdad y el respeto institucional.

Finalmente, la comuna fiambalense manifestó: “Pleno respaldo institucional a la funcionaria, destacando su correcto accionar y su compromiso con el respeto a la ley y a las instituciones”.