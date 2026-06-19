Figueroa Castellanos advirtió que “la situación aprieta mucho” y pidió diálogo para destrabar conflictos

El senador provincial habló sobre el paro en Valle Viejo, la caída de la coparticipación y el impacto de la crisis económica en los trabajadores. También se refirió al escándalo nacional que involucra a Manuel Adorni y reclamó respuestas políticas y judiciales.

16/6/2026

El senador provincial Ramón Figueroa Castellanos sostuvo que la crisis económica “aprieta mucho” en Catamarca y reclamó más diálogo político para resolver los conflictos salariales que afectan a distintos municipios. El legislador se refirió especialmente al paro por tiempo indeterminado de los trabajadores municipales de Valle Viejo y aseguró que la situación “la vivimos todos”.

En Mensajes en la Radio, el senador señaló que espera que “la intermediación del gobernador y los mecanismos institucionales propios de la Municipalidad de Valle Viejo puedan resolver esto”. Además, remarcó que el deterioro económico golpea tanto a trabajadores municipales como provinciales.

“La situación económica aprieta. El dinero no alcanza”, afirmó. Luego agregó: “Usted ha visto la explosión que hemos tenido con las tarifas públicas” y también “el aumento desmedido de los medicamentos”.

Figueroa Castellanos sostuvo que el contexto económico obliga a muchas familias a buscar ingresos extras. “La gente ya busca el segundo empleo”, expresó. Y agregó: “Los que tienen trabajo hacen sus changuitas a la tarde”.

El legislador también habló sobre la baja de recursos para municipios y provincias. “Hay una situación de crisis que se traslada a los hogares”, indicó, y apuntó a “la baja enorme que había en la coparticipación de la Nación”.

Respecto del conflicto en Valle Viejo, insistió en que el camino debe ser el diálogo. “Cuando uno discute el plato de comida, la verdad que…”, dijo, dejando en evidencia la gravedad del reclamo salarial de los municipales.

Durante la entrevista también fue consultado sobre el escándalo que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni. “Hoy es más fácil juntar lo que pasó con Libra y lo que pasó con las criptomonedas de Adorni”, lanzó.

Además, consideró que el caso ya tomó una dimensión política y judicial. “La Justicia ha generado la reacción”, afirmó. Y agregó: “Hay que resolver las cosas porque esa incertidumbre no hace más que quitarle validez a la democracia”.

El senador también cuestionó el clima de confrontación permanente en la política y pidió construir acuerdos. “No solo el quiebre, no solo la denuncia. También hay que hacer un ejercicio entre todos para poder hablar más y hablar mejor”, concluyó.