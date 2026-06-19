Filtraron la última foto de Gaspi: la trágica muerte del youtuber que paraliza al país

Una imagen tomada horas antes del hecho se convirtió en símbolo de despedida y generó una fuerte reacción en redes sociales.

15/6/2026

La muerte de Gaspi continúa generando conmoción en Argentina y en toda la comunidad digital. En las últimas horas, comenzó a circular una de las últimas imágenes del creador de contenido antes del trágico accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro. La fotografía rápidamente se volvió viral y despertó una ola de mensajes cargados de dolor y emoción entre sus seguidores.

El registro fue compartido por el productor y director Lucas Vignale, quien también perdió la vida en el siniestro. En la imagen se puede ver a Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, sentado en una reposera frente al mar, vestido con un elegante traje y con una expresión relajada, sin imaginar el dramático desenlace que ocurriría horas más tarde.

El accidente tuvo lugar el domingo por la mañana en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo. Según relataron testigos, las aeronaves cayeron sobre el estacionamiento de un concesionario de autos eléctricos de la marca BYD, provocando un incendio de gran magnitud y explosiones que pudieron verse desde varios kilómetros.

En el helicóptero donde viajaban Gaspi, Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree, el impacto fue devastador. La aeronave explotó al tocar el suelo y las llamas alcanzaron varios vehículos estacionados. El trágico episodio dejó un saldo de seis víctimas fatales y movilizó rápidamente a los equipos de emergencia brasileños.

Otra de las publicaciones que cobró relevancia fue la realizada por la usuaria Emet Suki, quien había compartido fotos junto al influencer horas antes del accidente. «Vine a Brasil y me encontré con Gaspi», escribió la joven, sin imaginar que aquellas imágenes se transformarían en algunas de las últimas postales públicas del youtuber argentino.

Con el correr de las horas, la publicación se llenó de mensajes cargados de tristeza. «Guardá esas con cariño», escribió un usuario, mientras otros expresaron: «Fuiste una de las últimas personas que lo viste» y «Qué jodida que es la vida». Las redes sociales se transformaron en un espacio de despedida colectiva para recordar el legado del creador.

Las autoridades confirmaron además la muerte del piloto Alexandre Souza, de Lucas Brito Chaves y de Charles Marsillac, quien comandaba la segunda aeronave involucrada en el choque. Los bomberos hallaron los cuerpos tras un intenso operativo desplegado en el oeste de la ciudad brasileña.

La partida de Gaspi dejó una profunda huella entre sus seguidores. Con millones de reproducciones y una comunidad construida a base de humor y espontaneidad, el youtuber logró convertirse en una de las figuras más queridas de internet. Hoy, esa última fotografía frente al mar adquiere un significado inesperado: el recuerdo final de una estrella digital que marcó a toda una generación.