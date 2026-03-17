Fueron sorprendidas al intentar comprar con una tarjeta robada de un auto

El propietario de un comercio dio aviso a las autoridades sobre la irregularidad. Efectivos de la Comisaría Quinta los demoraron.

lunes, 16 de marzo de 2026

Una joven de 23 años y una adolescente de 13 fueron demoradas a ayer a la mañana tras intentar realizar compras en un comercio utilizando una tarjeta de Mercado Pago que había sido sustraída del interior de un vehículo.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 6.35. Aparentemente, tras ser alertados por un llamado telefónico, efectivos de la Comisaría Quinta se constituyeron rápidamente en un local comercial ubicado sobre la avenida Güemes Oeste, en el tramo comprendido entre las calles Conesa y General Villegas.

En el lugar, los uniformados procedieron a la aprehensión de la joven, identificada con el apellido Acosta (23), y a la demora de su acompañante, una adolescente de 13 años.

De acuerdo a las mismas fuentes, según se pudo establecer, ambas intentaban abonar mercadería con una tarjeta física de la plataforma Mercado Pago que no les pertenecía.

Las averiguaciones posteriores determinaron que el plástico bancario era producto de un ilícito perpetrado horas antes.

Personas desconocidas lo habían sustraído del interior de un automóvil Fiat Palio, de color gris, que se encontraba estacionado en las inmediaciones propiedad de un joven de 29 años.

Por lo acontecido, se dio intervención a la Fiscalía Penal Juvenil, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar con las involucradas.

Por su parte, los efectivos invitaron a los damnificados a realizar las correspondientes denuncias penales en el Precinto Judicial N° 5.