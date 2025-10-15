Fuerte sismo en Chile se sintió en varias provincias argentinas

El temblor de magnitud 5.5, ocurrió esta mañana en la Región de Coquimbo y se sintió en San Juan, Mendoza y La Rioja. No se reportaron daños ni víctimas.

miércoles, 15 de octubre de 2025

Un sismo de magnitud 5.5 se registró esta mañana en el vecino país de Chile y fue percibido en distintas localidades de las provincias de San Juan, La Rioja y Mendoza.

Según el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico ocurrió a las 8:43 en la Región de Coquimbo, con una profundidad de 49 kilómetros.

Por su parte, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) indicó que el fenómeno tuvo una profundidad de 16 kilómetros, lo que permitió que el temblor se sintiera en las localidades sanjuaninas de Iglesia, Jáchal, Barreal y la ciudad de San Juan. También hubo reportes en la capital de Mendoza y La Rioja.

Debido a su intensidad, el sismo fue advertido por personas en reposo y provocó el leve movimiento de objetos colgantes, aunque no se reportaron daños ni víctimas.

Datos Inpres

Tiempo local: 2025-10-15 08:43:36

Tiempo GMT: 2025-10-15 11:43:36

Epicentro: 92 km al SO de Coquimbo; 132 km al N de Los Vilos; 205 km al NO de Cerro Mercedario -30.73 (lat) -71.693 (long)

Magnitud: 5.5

Profundidad: 19 km