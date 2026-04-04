Galan Lithium: completan la primera fase de construcción del proyecto HMO

Según el cronograma de la empresa, la primera producción de concentrado de cloruro de litio está prevista para el primer semestre de 2026.

sábado, 4 de abril de 2026

Los proyectos mineros que se desarrollan en el Puna catamarqueña avanzan, especialmente uno de ellos, dado que Galan Lithium anunció cómo continúa el proyecto Hombre Muerto Oeste (HMO) que se desarrolla en Antofagasta de la Sierra y que ahora entra en una fase clave que incluye testeo de sistemas, verificación operativa y el inicio del procesamiento de salmuera.

Con este avance la minera busca pasar de la etapa de desarrollo a la de producción, en un contexto de expectativa de recuperación del mercado del litio y mayor demanda vinculada a la transición energética.

Sobre la finalización de la primera etapa de construcción, según se pudo conocer, la compañía marcó que uno de los hitos centrales fue la instalación de la planta de nanofiltración, un componente clave del proceso productivo. Esta planta permitirá tratar la salmuera extraída y avanzar hacia la obtención de concentrado de cloruro de litio.

Otro punto fue que ya se encuentran construidas las piletas de evaporación, que son necesarias para concentrar el litio antes de su procesamiento final. Estas instalaciones forman parte de la infraestructura básica para la operación del proyecto.

De acuerdo a lo publicado por el sitio especializado www.mineriaydesarrollo.com, el cronograma de la empresa, la primera producción de concentrado de cloruro de litio está prevista para el primer semestre de 2026. Posteriormente, se espera realizar los primeros envíos durante la segunda mitad del año.

El proyecto HMO tiene una capacidad inicial estimada en torno a las 5.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente (LCE), con posibilidades de expansión en etapas posteriores.

En paralelo, la compañía destacó que ya cuenta con volúmenes acumulados de salmuera en las piletas, lo que facilitará la transición hacia la producción una vez finalizada la puesta en marcha.

HMO

En su sitio web, la compañía señala que: “HMO es nuestro proyecto emblemático y comprende permisos de exploración que abarcan aproximadamente 11.600 hectáreas. El proyecto HMO está situado en la provincia de Catamarca, Argentina, en el área geográfica de la Puna, 90 km al norte de Antofagasta de la Sierra, en el margen oeste del Salar del Hombre Muerto. Presenta proyecciones económicas excepcionales, tal como se indica en su Evaluación Económica Preliminar 2021”.