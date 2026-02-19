Garantizan el acceso a la educación universitaria de mujeres detenidas en Ezeiza

La Cámara de Apelaciones de La Plata hizo lugar a un hábeas corpus colectivo y ordenó corregir demoras en los traslados al Centro Universitario de Educación.

La medida fue impulsada por internas que cursan estudios superiores y contó con el acompañamiento de la Procuración Penitenciaria, luego de que se denunciara una serie de demoras sistemáticas en los traslados hacia el Centro Universitario de Educación (CUE).

Según se informó, la Justicia consideró que las reiteradas tardanzas configuraban un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención, al afectar el derecho a la educación de las estudiantes.

La representante del colectivo de universitarias expuso que, en un período de dos meses y medio, registraron 19 llegadas tarde sobre un total de 28 asistencias, con retrasos de hasta una hora y media debido a falencias en la organización de los traslados por parte del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

A partir de la resolución judicial, se dispuso que las detenidas sean retiradas con mayor antelación de los pabellones para asegurar su puntualidad en las clases.

No obstante, fuentes vinculadas al caso recordaron que en 2024 ya se había presentado un hábeas corpus similar, y que las irregularidades reaparecieron una vez que cesó el control judicial, por lo que se espera que el nuevo fallo permita garantizar de manera sostenida el derecho a la educación en contexto de encierro.