Gobierno fija el Nivelador en el sueldo y garantiza aumento a todos los estatales

La Provincia acordó con los sindicatos eliminar el adicional para que forme parte del haber. Así formará parte de la base sobre la que se aplica los aumentos por inflación. Estiman que serán $40 mil “extras” para algunas categorías.

martes, 2 de diciembre de 2025

El Gobierno junto a los sindicatos representantes de los estatales acordaron que el ítem conocido como Adicional Mínimo Nivelador quede fijo en el salario de los trabajadores como concepto.

La idea de la medida apunta a garantizar a todos los empleados un incremento salarial, ya que al incorporarlo al sueldo formará parte de la base sobre la que impactan los incrementos de acuerdo al aumento de la inflación. En este marco, desde ATE calcularon que para algunas categorías implicaría una diferencia de $40 mil “extras”.

El gobernador Raúl Jalil, acompañado del flamante ministro de Gobierno, Alberto Natella, y los titulares de Hacienda, Juan Marchetti, y de Trabajo, Verónica Soria, recibió ayer a los representantes de los gremios ATE y UPCN, con quienes acordó que el Adicional Mínimo Nivelador quede fijo en el sueldo como un concepto.

De tal modo, explicaron, formará parte de la base para aplicar el porcentaje de actualización. En esta línea, desde Casa de Gobierno remarcaron: “Esto permitirá que los trabajadores estatales vean reflejado en el sueldo de noviembre el aumento de 4,5 por ciento correspondiente a la actualización bimestral”.

Sobre este eje, remarcaron que el efecto de la medida llevará a que “todos los empleados públicos recibirán aumento, puesto que el Mínimo Nivelador queda incorporado en el sueldo y será parte de la base de todos los conceptos del sueldo que se tienen en cuenta para aumentos”. En tanto, destacaron que la capacidad salarial de los trabajadores que se encuentran en la base de la pirámide salarial tuvieron una mejora acumulada del 47 por ciento hasta noviembre.

Por su parte, el secretario general de ATE, Ricardo Arévalo, tras el encuentro comentó que el resultado del acuerdo implica “de alguna manera un alivio para los trabajadores públicos, que se venía reclamando por el adicional nivelador, que en este caso va a quedar sin efecto y va a quedar un fijo en el sueldo”.

“Es un aliciente más para los trabajadores públicos, teniendo en cuenta que ahora el pago de haberes del jueves y viernes, que va a venir el aumento del 4,5% por la inflación del Indec”, agregó.

El dirigente gremial explicó en diálogo con RVV que la eliminación del nivelador era un reclamo de los trabajadores estatales “porque era como que ese ítem lo consumía a los aumentos y, que no exista más este nivelador, va a ser un aliciente para el bolsillo del trabajador”.

“Ese aliciente estaría más o menos en $37 mil o $40 mil más de lo que venían percibiendo, dependiendo del salario de cada trabajador”, estimó Arévalo.

El titular de ATE a nivel provincial reconoció que le hubiese gustado “una recomposición salarial fija, pero bueno, también era importante poder sacar este nivelador para que la base de los aumentos que van a venir adelante sea tomada íntegramente, sobre todo el haber, y no lo va a consumir ese nivelador que por un lado te lo daba y por el otro te lo sacaban”.