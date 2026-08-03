Golpe al narcotráfico: secuestraron casi 80 kilos de droga ocultos en las ruedas de un camión

Gendarmería Nacional realizó el procedimiento sobre la Ruta Provincial N° 33, en Los Chañaritos. Incautaron marihuana y cocaína valuadas en más de 300 millones de pesos y detuvieron al conductor del vehículo

3/8/2026

Un operativo de Gendarmería Nacional permitió secuestrar más de 78 kilos de droga que eran transportados ocultos en los neumáticos de un camión sobre la Ruta Provincial N° 33, a la altura del paraje Los Chañaritos, de nuestra provincia. El conductor del vehículo quedó detenido a disposición de la Justicia Federal.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Escuadrón 67 “Catamarca”, con apoyo de las Unidades Técnicas de Investigaciones de Tucumán y Catamarca, durante tareas de prevención contra el narcotráfico.

Según se informó, los uniformados detectaron un camión detenido sobre la banquina y observaron anomalías en las ruedas duales del eje de levante. Con autorización judicial, el rodado fue trasladado para una inspección más profunda.

En el lugar, canes adiestrados de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de Catamarca marcaron la presencia de estupefacientes en los neumáticos. Tras desmontar las ruedas, los investigadores hallaron 75 paquetes compactos que contenían marihuana y cocaína.

En total, fueron incautados 77,556 kilos de marihuana y 1,039 kilos de cocaína, con un valor estimado superior a los 300 millones de pesos. Además, se secuestraron el camión, teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

El conductor quedó detenido por disposición de la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal N° 1 de Catamarca, mientras continúa la investigación para determinar el origen y destino del cargamento.