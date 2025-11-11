Golpeó a su madre y fue detenido con un cuchillo entre sus ropas

La Policía atrapó al agresor en plena vía pública tras darse a la fuga. El joven de 25 años quedó a disposición de la Justicia y su madre realizó la denuncia.

sábado, 8 de noviembre de 2025

Efectivos de la Comisaría Décima llegaron hasta el Pasaje Cristo Rey S/N°, donde dialogaron con una mujer de 45 años de edad, quien manifestó que su propio hijo la habría agredido físicamente, para luego darse a la fuga.

De inmediato, los uniformados ampliaron el recorrido y, en la intersección de la avenida Alem y calle Florida, procedieron a la aprehensión de un joven de apellido Heredia (25), quien sería el supuesto autor del hecho y entre sus prendas de vestir llevaba un (01) cuchillo, el cual quedó en calidad de secuestro.

Finalmente, se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 2, en tanto que el sujeto fue alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, donde se indicaron las medidas a cumplimentar.