Golpeó a su pareja y la mantuvo cautiva en una habitación del Hospedaje del Peregrino

miércoles, 11 de marzo de 2026

Una mujer que viajó desde el departamento Belén para que su hijo menor de edad pueda recibir un tratamiento por su problema de salud en el Hospital de Niños Eva Perón vivió una verdadera pesadilla cuando su pareja la golpeó y la encerró en la habitación que ambos alquilaban en el Hospedaje del Peregrino.

Fuentes policiales y judiciales informaron a este diario que en las primeras horas de la mañana del lunes una mujer, de quien se reserva la identidad y solo será identificada con sus iniciales S. H., llegó corriendo y asustada hasta la garita de la policía ubicada en calle Rivadavia y San Martín, pidiendo ayuda.

La mujer le dijo al efectivo que estaba allí que había logrado escaparse de la habitación número 603 donde su pareja, quien la había golpeado, la tenía cautiva.

Rápidamente, efectivos de la Comisaría Primera se trasladaron hasta el hospedaje. Al ingresar a la habitación de mención, arrestaron al hombre, de apellido Campos. El sujeto fue luego conducido en la patrulla hasta la Comisaría Primera, donde permanece detenido.

Del hecho tomó conocimiento la fiscal de la Unidad de Violencia Familiar y de Género, Dra. Alejandra Ruth Antonino, quien dispuso entre otras medidas que a la víctima se le ofreciera hospedarse en el Hogar Warmi y que recibiera asistencia psicológica.

Sin embargo, la víctima no aceptó y prefirió quedarse en el hospedaje. Según habría explicado a los funcionarios, días atrás había arribado a esta ciudad capital desde el departamento Belén para que su hijo menor de edad pudiera recibir un tratamiento en el Hospital de Niños Eva Perón, por lo que necesita estar cerca del nosocomio.

Por otra parte, en cuanto al hecho, la víctima indicó haber mantenido una discusión con su pareja, quien la golpeó y la encerró en la habitación sin permitirle salir. En un descuido del hombre, ella logró escaparse y pedir ayuda a la policía.

En cuanto al denunciado, voceros judiciales indicaron que será en las próximas horas indagado e imputado por la fiscal Antonino por el supuesto delito de lesiones leves -el informe médico determina siete días de curación sin días de incapacidad- y privación ilegítima de la libertad.