Grave desorden en la Plaza Tinkunaku: Detienen a un sujeto tras agredir a policías

El hombre de 40 años intentó atacar a los uniformados con un palo y se autolesionó en la comisaría. Un agente resultó herido. Antes, junto a un grupo de personas habría causado un desorden de gran magnitud arrojando objetos contundentes contra transeuntes y automóviles.

miércoles, 15 de octubre de 2025

Un fuerte desorden de gran magnitud en la Plaza Tinkunaku, del barrio Libertador II, movilizó a personal de la Comisaría Sexta que, ante la complejidad de la situación, debió solicitar apoyo de múltiples unidades policiales. El incidente escaló luego de que un grupo de sujetos arrojara elementos contundentes contra vehículos y transeúntes, para luego agredir a los uniformados.

Alertados por un llamado telefónico, los policías llegaron al lugar donde divisaron a los revoltosos. Al percatarse de la presencia policial, los agresores se desplazaron e ingresaron en la Peatonal N° 14, desde donde continuaron con las agresiones contra el móvil y los efectivos, haciendo caso omiso a la voz de alto.

Con la colaboración del COEM-Kappa, GIR-Sur, División Guardia Infantería, Cuerpo Guardia Infantería Femenino y las Seccionales Segunda y Novena, los agentes lograron controlar la situación y aprehendieron a uno de los presuntos autores del hecho: un hombre de apellido Aragón (40). Al momento de la detención, Aragón habría intentado agredir a los policías con un palo, para luego propinarles golpes de puño y puntapiés.

Una vez en la Comisaría Sexta, el detenido se autolesionó golpeando su cabeza contra una puerta, por lo que debió ser asistido por profesionales médicos del SAME y trasladado bajo custodia policial al Hospital San Juan Bautista.

A raíz de los incidentes, un Agente de Policía resultó lesionado, en tanto que un elemento de protección y la puerta de ingreso de la dependencia policial sufrieron daños materiales. El personal policial damnificado radicó las denuncias penales correspondientes en la Unidad Judicial N° 6, y la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste tomó conocimiento de todo lo acontecido.