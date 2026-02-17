Grave siniestro vial en la rotonda de avenida Juan Chelemín

El hecho ocurrió en las primeras horas de este lunes en la rotonda ubicada frente al Club San Lorenzo de Alem. La víctima fue trasladada inconsciente al Hospital San Juan Bautista.

lunes, 16 de febrero de 2026

En las primeras horas de este lunes se registró un grave siniestro vial en la rotonda de las avenidas Juan Chelemín y Costanera, ubicada frente al predio del Club San Lorenzo de Alem.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 05:40, cuando un motociclista que se desplazaba en un Honda 150 cc, perdió el control del rodado, impactó contra el cordón de la rotonda y salió despedido, quedando inconsciente dentro del cantero.

Grave siniestro vial en la rotonda de la avenida Juan Chelemí y Costanera

La víctima, identificado como Carlos Alberto Herrera, fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital San Juan Bautista.

En el lugar trabajó personal policial y de la Unidad Judicial N°10, mientras se realizaban las pericias correspondientes. Como consecuencia del operativo, el tránsito permaneció habilitado solo por media calzada durante varios minutos.