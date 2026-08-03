Grave vuelco de un camión en la Cuesta del Totoral: uno de los ocupantes salió despedido

El vehículo era ocupado por dos hombres oriundos de Tucumán, quienes fueron asistidos en el lugar y trasladados al Hospital San Juan Bautista

3/8/2026

Dos hombres oriundos de la provincia de Tucumán resultaron heridos este domingo tras protagonizar un siniestro vial sobre la Ruta Nacional N° 38, a la altura de la Cuesta del Totoral, donde el camión en el que se desplazaban volcó y cayó hacia un precipicio.

Según la información oficial a la que accedió El Esquiú, el siniestro fue advertido por un bombero de la Policía de la Provincia que se encontraba en la zona y dio aviso a las autoridades. Tras el alerta, se desplazó al lugar el móvil Cóndor 10 para brindar asistencia.

El vehículo involucrado fue un camión Ford 1722, conducido por Carlos Exequiel Córdoba, de 33 años, domiciliado en Banda del Río Salí, provincia de Tucumán.

Por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado y el camión terminó volcando y cayendo hacia un precipicio. Como consecuencia del impacto, el acompañante, Alan Medina, de 28 años, también oriundo de Tucumán, salió despedido del vehículo.

Ambos ocupantes sufrieron lesiones y fueron asistidos en el lugar por personal de emergencias. Posteriormente, una ambulancia del área programática de Santa María los trasladó al Hospital San Juan Bautista.

Bomberos Voluntarios en el siniestro