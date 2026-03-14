Guerra en Medio Oriente: suben los muertos en Líbano, Irán derriba drones y Trump apunta a Rusia

El conflicto regional sigue escalando con nuevos bombardeos, cientos de muertos en Líbano y acusaciones de Estados Unidos sobre un posible respaldo de Rusia a Irán.

viernes, 13 de marzo de 2026

La guerra en Medio Oriente entró en su día 14 con un escenario cada vez más tenso y múltiples frentes abiertos. Mientras continúan los bombardeos en distintos puntos de la región, el número de muertos en Líbano por ataques israelíes sigue en aumento, Irán asegura haber derribado decenas de drones enemigos y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Rusia podría estar ayudando “un poco” a Teherán en medio del conflicto.

La confrontación se intensificó desde finales de febrero, cuando comenzó la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán. A partir de entonces, el conflicto se expandió a otros escenarios, incluido el enfrentamiento entre Israel y el grupo libanés Hezbolá.

En ese contexto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este viernes que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, se encuentra “herido, probablemente desfigurado y escondido”. Las declaraciones fueron realizadas en el Pentágono, aunque no se presentaron pruebas sobre su estado de salud, según informó la agencia The Associated Press.

Israel sospecha que Jamenei pudo haber resultado herido al inicio de la guerra, ya que no ha aparecido en público desde que asumió el liderazgo tras la muerte de su padre, Alí Jamenei.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud libanés informó que al menos 773 personas murieron y 1.933 resultaron heridas desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hezbolá. Entre las víctimas fatales hay 103 niños, de acuerdo con el último balance difundido este viernes.

En medio de la ofensiva, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que Líbano pagará “un precio cada vez mayor” si continúan los ataques lanzados por Hezbolá contra territorio israelí desde el sur del país.

La frontera norte de Israel se convirtió en uno de los principales focos del conflicto regional, con un intercambio constante de cohetes, drones y bombardeos entre el ejército israelí y la organización chiita libanesa.

En paralelo, Donald Trump aseguró que cree que el presidente ruso, Vladimir Putin, podría estar brindando cierto apoyo a Irán en medio de la guerra.

“Creo que podría estar ayudándolo un poco, sí, supongo”, declaró el mandatario estadounidense en una entrevista con Fox News Radio, donde además vinculó la situación con la ayuda militar que Washington brinda a Ucrania en su guerra contra Rusia.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses como The Washington Post y CNN, Moscú habría compartido información sobre la localización de activos militares estadounidenses en la región para ayudar a Teherán a planificar ataques con misiles y drones.

En otro frente del conflicto, la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró haber derribado 111 drones enemigos desde el inicio de la escalada militar. La cifra aumentó tras la interceptación de un dron MQ-9 Reaper en la ciudad de Firuzabad, en la provincia iraní de Fars, y el derribo de otra aeronave no tripulada en la ciudad de Tabriz, en el noroeste del país.