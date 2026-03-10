Hallaron muerto a un hombre de 79 años cerca del Río Las Trancas

Aparentemente, la víctima habría caído y golpeado su cabeza con una piedra. Investigan si la caída fue accidental o intencional.

lunes, 9 de marzo de 2026

El cuerpo de Néstor Dermidio Delgado, de 79 años, fue encontrado esta madrugada a la vera del río Las Trancas, a escasos metros del Camping Municipal de Las Juntas. La autopsia determinó que falleció por un severo traumatismo de cráneo, compatible con una caída desde unos 10 metros de altura.

Un trágico hallazgo conmocionó a la localidad ambateña de Las Juntas en las primeras horas del domingo. Cerca de la 1 de la madrugada, las autoridades fueron alertadas sobre la presencia de una persona sin vida en las inmediaciones del predio del Camping Municipal de esa villa veraniega.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales y peritos constataron que el cuerpo se encontraba recostado sobre dos piedras a la vera del río Las Trancas, aproximadamente a 100 metros de las instalaciones del tradicional paseo.

En un primer momento, el fallecido no portaba su Documento Nacional de Identidad (DNI), lo que demoró las tareas de reconocimiento. Sin embargo, con el correr de las horas y el avance de la investigación, las autoridades lograron identificar a la víctima como Néstor Dermidio Delgado, un hombre de 79 años.

Según las pericias preliminares realizadas en la zona del hallazgo, se pudo determinar que el hombre aparentemente regresaba a su domicilio transitando por un camino alternativo. En esas circunstancias, y por motivos que aún se tratan de establecer, se habría precipitado al vacío de manera accidental, cayendo por un barranco de aproximadamente 10 metros de profundidad.

Informado de la gravedad del suceso, el fiscal de instrucción penal en turno, Dr. Ricardo Córdoba Andreatta, se constituyó personalmente en la escena para supervisar las tareas y resguardar el área.

Por orden de la fiscalía, el cuerpo de Delgado fue trasladado a la morgue judicial, donde se le practicó la correspondiente autopsia. El informe de los médicos forenses arrojó como resultado que la causa fehaciente del deceso fue un “traumatismo de cráneo”, una lesión severa que resulta plenamente compatible con la mecánica de la caída desde altura.

Si bien todos los indicios apuntan en principio a que se trató de un lamentable accidente, desde la fiscalía a cargo de Córdoba Andreatta informaron que no se descarta ninguna hipótesis. Por estas horas, los investigadores continúan trabajando activamente en la recepción de testimonios y en el análisis de otras pericias ordenadas en el lugar del hecho para esclarecer definitivamente las circunstancias de la tragedia que enlutó a la comunidad ambateña.