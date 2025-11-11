Imputan a un hermano de Emanuel Ginóbili por el derrumbe que causó la muerte de 13 personas en Bahía Blanca

El fiscal Cristian Aguilar acusó a Leandro Ginóbili, presidente del Club Bahiense del Norte, por estrago culposo agravado. También están imputados una funcionaria municipal y un ingeniero.

La Justicia imputó a Leandro Ginóbili, uno de los hermanos del exbasquetbolista Emanuel Ginóbili, en la causa que investiga el derrumbe del Club Bahiense del Norte en diciembre de 2023, tragedia en la que murieron 13 personas durante un temporal en Bahía Blanca.

El fiscal Cristian Aguilar, de la Unidad Fiscal N°1, acusó a Ginóbili presidente de la institución por estrago culposo agravado por la muerte y la puesta en peligro de muerte, en concurso con lesiones leves y graves culposas. Fue citado a declarar el 10 de diciembre.

Según la investigación, Ginóbili habría omitido suspender el evento de patín que se desarrollaba en el club pese a que el Servicio Meteorológico Nacional y el municipio habían emitido alertas naranja por tormentas severas. Además, el fiscal señaló que el lugar no contaba con habilitación municipal definitiva, lo cual impedía la realización de actividades masivas.

“El acusado generó un peligro común que derivó en la muerte de 13 personas y puso en riesgo la vida de todos los presentes”, sostuvo Aguilar en el dictamen.

También fue imputada Laura Fabiana Soberón, entonces responsable del área de Habilitaciones de la Municipalidad de Bahía Blanca, por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública. Será indagada el 4 de diciembre, ya que habría permitido la continuidad de actividades en el club pese a las restricciones del Código de Habilitaciones.

En tanto, el ingeniero Pablo Ascolani, quien elaboró informes favorables sobre la estructura del edificio en 2014 y 2016, deberá ampliar su declaración el 14 de noviembre. Está acusado por los mismos delitos de estrago culposo agravado y lesiones.

El hecho ocurrió el 16 de diciembre de 2023, cuando un violento temporal de viento y lluvia provocó el colapso de parte del techo del club Bahiense del Norte, ubicado sobre la calle Salta. En ese momento se realizaba una muestra de patín artístico ante decenas de familias.