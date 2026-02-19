Imputan a un sujeto por abusar de su sobrina de 21 años arriba de una moto

La fiscal Reartes Sesto lo indagó e imputó por el delito de “abuso sexual simple”. La habría hecho conducir el rodado y la tocó.

jueves, 19 de febrero de 2026

La fiscal de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en Belén, Florencia Reartes Sesto, imputó e indagó a un hombre de 36 años acusado del delito de “abuso sexual simple” en perjuicio de su propia sobrina.

Según informaron desde el Ministerio Público, la Investigación Penal Preparatoria se inició a partir de la valiente denuncia de la víctima, una joven de 21 años, permitiendo incorporar actuaciones policiales y testimonios claves para avanzar en la causa.

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió el pasado 15 de febrero en horas de la tarde, en una localidad del departamento Belén.

El imputado se presentó en el domicilio de su sobrina y le pidió que lo acompañara al centro a comprar cerveza. Bajo la excusa de que él abonaría la compra, le solicitó a la joven que ella condujera la motocicleta.

Ambos emprendieron el recorrido con la víctima al mando del rodado. Sin embargo, en un tramo del camino, el tío —que viajaba como acompañante— habría aprovechado la situación para realizarle tocamientos sin su consentimiento.

La joven reaccionó de inmediato: le exigió que cesara con esa conducta y decidió regresar al domicilio, momento en el que el acusado detuvo su accionar.

Tras la denuncia, la fiscal dispuso la imputación del sindicado. El hombre fue indagado y decidió declarar con la asistencia de una defensa particular.

Concluido el acto procesal, desde la Fiscalía se solicitaron las planillas de antecedentes y otras medidas probatorias tendientes a profundizar la investigación, que continúa en etapa preparatoria.