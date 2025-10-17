Imputaron e indagaron a un hombre y a un adolescente por un millonario robo en Tinogasta

jueves, 16 de octubre de 2025

El fiscal de instrucción de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en

Tinogasta, Germán Quinteros, imputó e indagó a Matías Agustín Perea (25)

y a un adolescente de 16 años, sindicados en una causa por un robo

millonario ocurrido en esa ciudad.

Tras la investigación iniciada a partir de la denuncia y con los elementos de

prueba reunidos, el fiscal determinó la imputación de “Robo en despoblado

y con la participación de una persona menor de edad, en calidad de autor”

para Perea, y “Robo en despoblado, en calidad de partícipe necesario” para

el adolescente, cuyos datos se resguardan por tratarse de un menor de

edad.

Durante las declaraciones indagatorias, Perea fue asistido por el defensor

oficial Maximiliano Orquera, mientras que la defensora oficial titular María

Eugenia González intervino como Asesora de Menores, en representación

del adolescente.

El hecho ocurrió el 13 de septiembre de 2025, entre las 14:00 y las 18:00

horas aproximadamente, cuando Perea, junto al adolescente, se habrían

dirigido a bordo de una motocicleta Honda Storm 125 cc al domicilio de la

víctima quien no se encontraba en la vivienda.

En base a la investigación y los elementos de pruebas reunidos, el sindicado

habría trepado el muro perimetral y violentado la puerta de ingreso,

logrando acceder al interior de la vivienda, para una vez dentro apoderarse

de una suma estimada en once millones de pesos ($11.000.000) guardada

en un armario.

Posteriormente, ambos habrían huido del lugar a bordo de la motocicleta

con el dinero sustraído.

En función de los hechos y conforme al artículo 1 de la Ley Nacional 22.278

(Régimen Penal de la Minoridad) y la Ley Provincial N° 5544, el fiscal dispuso

la imputación formal de Perea y del adolescente en los términos antes

mencionados.