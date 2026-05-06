Inauguraron un salón de usos múltiples y una cancha de fútbol en el Polideportivo Policial

miércoles, 6 de mayo de 2026

Con el objetivo de fortalecer el bienestar del personal policial y generar nuevos espacios de recreación, el gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, encabezó la inauguración de un salón de usos múltiples (SUM) y una nueva cancha de fútbol en el Polideportivo Policial.



El nuevo SUM cuenta con una superficie de 140 metros cuadrados y capacidad para 50 personas. Dispone de servicios básicos, ventilación, asador, horno chileno y lavadero. En tanto, la cancha de fútbol mide 105 por 70 metros, posee bancos de suplentes y fue acondicionada con tareas de nivelación, topografía y siembra de césped natural.





Las obras fueron impulsadas a través del trabajo conjunto entre la Dirección de Bienestar Policial, personal administrativo y el acompañamiento de la Jefatura General de Policía.



Durante el acto, el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, remarcó la importancia de seguir invirtiendo en infraestructura destinada al personal de seguridad. “Es muy valioso contar con este predio, porque el esparcimiento es necesario, pero también lo es la contención de las instituciones. Estamos orgullosos de la Policía que tenemos, por su compromiso y trabajo diario”, expresó.



En ese marco, también destacó nuevas medidas en materia de seguridad pública y recordó el anuncio de 500 cámaras de vigilancia para la Capital, además del avance en un corredor seguro junto a Tucumán.



Por su parte, el director de Bienestar Policial, Pablo Picón, señaló que las nuevas instalaciones representan “un beneficio directo para la familia policial”, y valoró el trabajo colectivo realizado para concretar los proyectos. Del acto también participaron el secretario de Seguridad, Gastón Venturini y el jefe de la Policía de Catamarca, Marcos Herrera.



Tras los discursos, se realizó la bendición de las obras, el tradicional corte de cinta y el descubrimiento de placa.